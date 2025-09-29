Jetour T1 – проверили, как он едет!

Эксперт Юрий Тимкин рассказал о ходовых качествах нового кроссовера Jetour T1

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Юрий Тимкин делится впечатлениями от знакомства с новым кроссовером Jetour T1.

Модель, вставшая в линейку рядом с уже известным у нас Jetour T2, интересная. Габариты – 4705×1967×1843 мм, что чуть меньше, чем у T2, но база у двух моделей идентичная: 2800 мм. Схема шасси тоже одинаковая: спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка.

Да и по стилю преемственность видна невооруженным глазом, разве что запаски на пятой двери у Т1 нет, она убрана под пол багажника.

Полный привод c муфтой подключения задних колес BorgWarner оснащен двигателем 2.0 (245 л. с., 375 Нм). Ассистирует мотору здесь гидроавтомат на восемь ступеней. Заявленный разгон до сотни за 8,6 с эксперту удалось подтвердить на деле.

А как вообще едет эта машина?

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Управляемость близка к среднестатистической. Не спорткар, но и впечатление слона в посудной лавке Т1 не вызывает. Реакции понятные и прогнозируемые.

А особенно хорош Т1 для дальнобоя – многочасовые прохваты по магистралям даются легко. При 120–130 км/ч машина непоколебимо летит стрелой, даже колеи с курса не сбивают.

Удивило, что при квадратном кузове уровень аэродинамических шумов невысок – спасибо шумозащитным слоеным стеклам.

Хороша и плавность хода. Длинноходная по кроссоверным меркам подвеска уверенно фильтрует и небольшие криво уложенные заплатки, и кочки покрупнее. Но совсем наглеть не стоит: на большом калибре передние амортизаторы все же пробивает на отбой. Больше всего понравилось, как Т1 едет по грунтовке – неровности проезжает округло, совершенно не тревожа экипаж. Тут он в своей стихии.

А каков он на бездорожье? Как работает трансмиссия, справляется ли движок, хватает ли геометрии? Читайте в октябрьском номере «За рулем»! Скоро в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Заметка подготовлена по материалам статьи Юрия Тимкина «С лазером и оцинковкой» из журнала «За рулем» № 10 за 2025 год.