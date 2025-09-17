У нового кроссовера Jetour T1 вскоре появится более доступная версия

Продажи Jetour T1 стартовали с полноприводной версии с мотором 2.0T и 8АКП

Jetour начала официальные продажи в России нового городского кроссовера T1.

Модель сразу представлена в мощном полноприводном варианте с двигателем 2.0T и 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль Jetour T1 предлагается в двух комплектациях: Comfort и Luxury. Стоимость нового Jetour T1 стартует от 3 370 000 рублей с учетом спецпредложений. Общая выгода при trade-in и кредите от партнеров может достигать 400 000 рублей.

В базовой комплектации Comfort за 3,77 млн рублей покупатели Jetour T1 получат два больших экрана, систему помощи водителю и мощный процессор Qualcomm.

В топовой версии Luxury (3,95 млн рублей) для Jetour T1 доступны панорамная крыша, вентилируемые кресла, премиальная аудиосистемa Sony и полный пакет ассистентов.

Jetour T1

Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости, в нем сочетаются современный стиль и функциональность. От Jetour T2 новый T1 отличают более плавные линии кузова, минималистичный спортивный бампер, рельефный капот, форма фар в виде четырехлистного клевера, а также отсутствие запасного колеса на пятой двери.

Габаритные размеры Jetour T1 составляют 4705 х 1967 х 1843 мм, колесная база – 2800 мм. Кузов Jetour T1 более чем на 80% состоит из высокопрочной стали с использованием лазерной сварки.

Jetour T1

В России Jetour T1 будет предлагаться в шести вариантах цвета кузова: белом, серебряном, золотом, матовом зеленом, синем и черном, в сочетании с тремя цветами исполнения интерьера : серо-черным, черно-оранжевым и черно-зеленым.

О старте продаж в России более доступной версии Jetour T1 – с двигателем 1.5 л, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом – объявят дополнительно.

Jetour T1

