Россияне купили рекордное количество автомобилей этого бренда в июле

В июле 2025 года в России было реализовано 4 410 автомобилей JETOUR

ООО «Джетур Мотор Рус» сообщает о рекордных продажах: в июле 2025 года в России было реализовано 4 410 автомобилей JETOUR – это лучший показатель по объему продаж с начала 2025 года. По итогу прошлого месяца бренд JETOUR сохранил седьмую позицию на рынке, а JETOUR Dashing впервые вошел в топ-10 самых популярных моделей по объему продаж.

На стильный городской кроссовер JETOUR Dashing пришлось 2 831 проданных автомобилей – это 64% от общего объёма продаж бренда в июле. Кроссовер повышенной проходимости JETOUR T2 показал результат в 1 058 проданных автомобилей, что составляет 24% от общего количества реализованных автомобилей бренда за месяц. На третьем месте по уровню спроса клиентов в июле находится семейный кроссовер JETOUR X70 Plus – 230 проданных автомобилей (5% от общего объема продаж). Все три модели традиционно демонстрируют устойчивый интерес со стороны российских клиентов и стабильно входят в число наиболее востребованных моделей JETOUR на рынке.

JETOUR Dashing и JETOUR T2

Успех продаж бренда во многом обусловлен привлекательными условиями программы поддержки для клиентов, которые JETOUR разрабатывает и предлагает своим клиентам каждый месяц. В августе 2025 года бренд также продлевает действие программы специальных предложений на покупку автомобилей JETOUR. Клиенты могут получить выгоду до 1 050 000 рублей в зависимости от модели, а также компенсацию стоимости полиса КАСКО в размере 50 000 рублей. Максимальная выгода формируется за счёт прямой скидки от производителя, участия в программе трейд-ин, а также специальных условий кредитования от банков-партнёров – ВТБ, Т-Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк.

Дополнительно на все автомобили 2024 и 2025 годов выпуска распространяется программа поддержки отдельных категорий граждан. Её участниками могут стать родители с детьми до 10 лет, военнослужащие, сотрудники полиции, медицинские работники, преподаватели государственных образовательных учреждений, юристы государственных органов власти и члены их семей первой степени родства. Размер дополнительной выгоды составляет от 100 000 до 200 000 рублей и суммируется с другими предложениями.

Так, популярный городской кроссовер JETOUR Dashing в комплектации Luxury с учётом всех предложений можно приобрести с выгодой до 1 050 000 рублей, а если воспользоваться программой для отдельной категории граждан, то можно выгадать до 1 230 000 рублей. При этом кроссовер повышенной проходимости T2 в комплектации Expedition можно купить с выгодой до 750 000 рублей с учётом всех предложений, а с учётом предложения для отдельных категорий граждан общая выгода на данную модель составит до 950 000 рублей.

Программа действует до 31 августа 2025 года включительно во всех официальных дилерских центрах JETOUR в России.

Подробная информация о всех действующих предложениях и акциях бренда доступна на официальном сайте и на страницах JETOUR в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Rutube, YouTube.