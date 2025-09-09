Брутальный кроссовер начали собирать в РФ — есть цены!

В продаже появились кроссоверы Jetour T2 калининградской сборки

В российских автосалонах бренда Jetour начали появляться кроссоверы T2 российской сборки, сообщает источник со ссылкой на собственные результаты мониторинга предложений от автодилеров.

Сообщается, что VIN-номера подобных автомобилей указывают на то, что сборкой машин занимается калининградский автомобильный завод «Автотор».

Отметим, что первые сведения о будущей российской «прописке» кроссовера Jetour T2 появились еще в апреле текущего года, когда бренд оформил ОТТС на эту модель – именно в нем и содержалось упоминание российского автопредприятия как места сборки.

Однако ни пресс-служба «Автотора», ни российское представительство марки Jetour официальных заявлений о старте производства не делали. Цена найденного автором заметки Jetour T2 российской сборки в топ-версии Expedition – 4 249 000 рублей без учета скидок.

Напомним, Jetour T2 имеет габариты 4785 х 2006 х 1880 мм, а под капотом стоит 2.0 турбо на 245 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом или 8-диапазонным автоматом; привод – полный. В принципе, для РФ это не новинка – машины китайской сборки продают у нас с весны 2024 года. А вот стоящий на ступень выше флагманский T1 будет для России моделью совершенно новой.