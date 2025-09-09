#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Брутальный кроссовер начали собирать в РФ — есть цены!

В продаже появились кроссоверы Jetour T2 калининградской сборки

В российских автосалонах бренда Jetour начали появляться кроссоверы T2 российской сборки, сообщает источник со ссылкой на собственные результаты мониторинга предложений от автодилеров.

Рекомендуем
Jetour T2 Discovery: первый оффроуд-тест

Сообщается, что VIN-номера подобных автомобилей указывают на то, что сборкой машин занимается калининградский автомобильный завод «Автотор».

Отметим, что первые сведения о будущей российской «прописке» кроссовера Jetour T2 появились еще в апреле текущего года, когда бренд оформил ОТТС на эту модель – именно в нем и содержалось упоминание российского автопредприятия как места сборки.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Однако ни пресс-служба «Автотора», ни российское представительство марки Jetour официальных заявлений о старте производства не делали. Цена найденного автором заметки Jetour T2 российской сборки в топ-версии Expedition – 4 249 000 рублей без учета скидок.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, Jetour T2 имеет габариты 4785 х 2006 х 1880 мм, а под капотом стоит 2.0 турбо на 245 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом или 8-диапазонным автоматом; привод – полный. В принципе, для РФ это не новинка – машины китайской сборки продают у нас с весны 2024 года. А вот стоящий на ступень выше флагманский T1 будет для России моделью совершенно новой.

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 401
09.09.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour T2

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв