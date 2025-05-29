Jetour T2 Discovery: первый оффроуд-тест

Этот кроссовер выглядит как настоящий внедорожник. Проверим, как он ведет себя не только на асфальте, но и на бездорожье

Кроссовер или внедорожник?

Китайские автоконцерны не боятся экспериментов и новых форматов. Например, их стараниями на кроссоверах стала нормой блокировка заднего межколесного дифференциала – атрибут серьезного внедорожника.

Jetour T2 при его брутальной внешности легко принять за рамник. В новой комплектации Discovery у него появился еще один атрибут серьезного внедорожника – классический автомат.

Jetour T2 стелет жестче рамника, но не уступает ему в энергоемкости подвески.

На хорошей дороге Т2 ведет себя предсказуемо. Мощности мотора в 245 сил хватает для любых ситуаций. Коробка передач мягко работает в городской толчее и шустро откликается переходами вниз на трассе.

Управляемость – кроссоверная, не «рамная»: Jetour умеренно кренится, не допускает раскачки, индифферентен к колее. Но интереснее проверить модель с внедорожными амбициями в соответствующих условиях.

Проушины в бампере и ручки на капоте бутафорские. Зато – стильные.

Разбитый асфальт или грунтовка для Т2 не проблема. Идет он пожестче, чем рамный внедорожник. Зато и рулится четче – вне зависимости от того, что находится под колесами. Энергоемкость подвески опасений не вызывает. Притормаживать перед выбоинами стоит разве что из соображений заботы о машине, но не из боязни пробить ходовую.

Подножки широкие и хорошо защищают борта от грязи.

Поворот с асфальта

На бездорожье съезжали с опаской. После двух дней постоянных дождей способности чисто асфальтовых шин уверенности не внушали. Поэтому первым шагом для тех, кто собирается использовать Jetour T2 вне асфальта, должен стать подбор правильных колес. Впрочем, это справедливо для любого внедорожника.

Блокировками межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала заведует электроника, водитель от этого отлучен. Поэтому поведение Джетура на пересеченной местности напрямую зависит от правильного выбора ездового режима. Если нужно преодолеть действительно что-то серьезное, об асфальтовых пресетах («эко», «нормальный» или «спорт») забудьте.

На бездорожье можно включить ассистента спуска, отключить ESP, принудительно запустить вентиляторы охлаждения радиаторов и активировать индикатор глубины брода.

На влажной траве и раскисшем грунте увереннее всего Jetour передвигался в режимах «песок» или «камни». На действительно крутом подъеме Т2 сполз задними колесами с колеи и встал. Неужели придется идти за трактором? Выручил режим «камни». Активно буксуя, «заперев» коробку на первой передаче и выкручивая двигатель почти до ограничителя, машина поползла вперед. И вот мы на вершине.

Справился Jetour и с другими препятствиями – раскисшим полем, глубокой лужей, – диагональным вывешиванием колес. Классический автомат при этом даже не начал неприятно пахнуть. Не говоря уже о реальном перегреве. Спасибо блокировкам, без них бы не справились.

Мощная стальная защита днища – базовое оснащение.

У Т2 отменная геометрическая проходимость. По нашим замерам под мощной металлической защитой двигателя и коробки передач (между прочим, штатное оснащение кроссовера) остается 200 мм до асфальта. Показатель на уровне серьезных внедорожников. Наша короткая вылазка не обошлась без пары контактов, однако никаких последствий на машине мы не обнаружили – бамперы целиком некрашеные, боковины кузова прикрыты толково спроектированными накладками.

В дальней дороге

Автомобили подобного формата чаще используют не для внедорожных вылазок, а для путешествий. У Jetour T2 в комплектации Discovery к полному набору зимних опций и вентиляции передних сидений добавляются массажер для водителя и оттоманка для пассажира. Первый помогает оставаться в тонусе в дальней дороге. Вторая способствует более качественному отдыху даже в движении. Плюс «авиационные» подголовники с регулируемой боковой поддержкой – штука пока редкая, но очень удобная.

Дизайн интерьера Jetour T2 под стать концепции машины – брутальный и функциональный.

За «хрустальным» селектором коробки передач – шайба выбора ездовых настроек и несколько физических клавиш.

По насыщенности опциями Jetour T2 на высоте. Кругом электроприводы, панорамная крыша, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Двухзонный климат-контроль, который, кстати, работает четко и умеет эффективно предотвращать запотевание передних стекол.

Электронные ассистенты во главе с адаптивным «круизом» настроены хорошо. Разве что дистанция до машины впереди могла бы быть поменьше. С точки зрения безопасности это правильно. Но в реальности при большом трафике впереди постоянно влезают другие машины.

Надо брать?

Jetоur T2 Discovery – кроссовер с несущим кузовом по конструкции и полноценный внедорожник по способностям. Классический автомат, полноразмерное запасное колесо, две блокировки. По универсальности этой модели сейчас непросто найти равных. И с учетом всего вышеперечисленного цена почти 4,5 млн рублей (без учета скидок!) выглядит адекватной. Недаром в прошлом году на Т2 пришлась почти треть всех продаж марки в России.

Багажник сравнительно небольшой по объему, зато в мелочах максимально функционален. Есть даже розетка на 220 В.

Полноразмерная запаска на пятой двери – лучшее решение по сравнению с докаткой или размещением под днищем. Нет проблем при замене колеса в глубокой колее.

Реально проходимый Шины для бездорожья нужны другие

JETOUR T2 DISCOVERY

Длина / ширина / высота / база 4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм

4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм Объем багажника 580-1494 л

580-1494 л Снаряженная / полная масса 2017 / 2317 кг

2017 / 2317 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750-4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750-4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,9 с

8,9 с Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 70 л

АИ-95 / 70 л Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 12,3 / 8,2 / 9,7 л / 100 км

12,3 / 8,2 / 9,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

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