Полный привод, АКП, 245 сил – раскрыты цифры нового флагмана для РФ

Стали известны характеристики российских версий нового кроссовера Jetour T1

Российское представительство бренда Jetour опубликовало технические подробности о новом флагманском кроссовере T1, дебют которого на рынке РФ ожидается в сентябре.

Характеристики версий для российского авторынка будут несколько отличаться от тех, что представлены в Китае. Базовый вариант силового агрегата – 1.5 турбо с отдачей 170 л.с. и 270 Нм, работающий в паре с преселективным 7-ступенчатым роботом, который передает момент на переднюю ось. А топ-версии оснащены движком 2.0 турбо, выдающим 245 л.с. и 375 Нм, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом BorgWarner с переключением между семью режимами для разных покрытий.

Младшая версия разгоняется до «сотни» за 10 секунд, старшая проделывает это упражнение за 8,6 секунды. Для первой есть цифры по расходу: 7,8 л/100 км в смешанном цикле. Объем бака – 70 литров. При габаритной длине 4705 мм и колесной базе 2800 мм дорожный просвет машины составляет 190 мм, а объем багажника равен 574/1455 литров. Подвеска: передняя – McPherson, задняя – многорычажная. Руль с электроусилителем, тормоза – дисковые, с вентиляцией спереди. Можно буксировать прицеп до 1600 кг (с тормозами).

Среди фишек модели называются 45 отсеков для мелочей, глубина багажника 1940 мм (при сложенном заднем ряде), продвинутая шумоизоляция. Цвета кузова для РФ: серебряный, золотой, черный, белый, матовый зеленый и голубой. Каждый доступен в сочетании с тремя вариантами интерьера: серо-черным, черно-оранжевым и черно-зелёным. Автомобиль предлагается с колесными дисками 18" и 19" и шинами размером 235/65 R18 и 235/60 R19. Комплектации и цены объявят ближе к сентябрю.

Иннокентий Кишкурно
20.08.2025 
