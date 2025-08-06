Новый доступный полноприводный кроссовер выходит на российский рынок
Новый кроссовер Jetour T1 дебютирует на рынке РФ в сентябре
Кроссовер Jetour T1 будет представлен на российском рынке в сентябре 2025 года, как сообщила пресс-служба компании. Представители бренда пояснили, что модель T1, в отличие от T2, ориентирована, в первую очередь, на городскую эксплуатацию.
Подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж, как и точные технические характеристики.
Дизайн Jetour T1, в целом, соответствует стилю «старшей» модели T2: передняя часть имеет схожую «квадратную» форму и похожую оптику.
Автомобиль был впервые представлен в Китае осенью прошлого года.
Jetour T1
Jetour T1
Источник: пресс-служба Jetour
Фото:Jetour
06.08.2025
Фото:Jetour
