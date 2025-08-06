#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Новый доступный полноприводный кроссовер выходит на российский рынок

Новый кроссовер Jetour T1 дебютирует на рынке РФ в сентябре

Кроссовер Jetour T1 будет представлен на российском рынке в сентябре 2025 года, как сообщила пресс-служба компании. Представители бренда пояснили, что модель T1, в отличие от T2, ориентирована, в первую очередь, на городскую эксплуатацию.

Рекомендуем
Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж, как и точные технические характеристики.

Дизайн Jetour T1, в целом, соответствует стилю «старшей» модели T2: передняя часть имеет схожую «квадратную» форму и похожую оптику.

Автомобиль был впервые представлен в Китае осенью прошлого года.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Jetour T1
Jetour T1

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Jetour T1
Jetour T1

Источник: пресс-служба Jetour

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 328
06.08.2025 
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour T1

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв