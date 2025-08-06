Новый доступный полноприводный кроссовер выходит на российский рынок

Новый кроссовер Jetour T1 дебютирует на рынке РФ в сентябре

Кроссовер Jetour T1 будет представлен на российском рынке в сентябре 2025 года, как сообщила пресс-служба компании. Представители бренда пояснили, что модель T1, в отличие от T2, ориентирована, в первую очередь, на городскую эксплуатацию.

Подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж, как и точные технические характеристики.

Дизайн Jetour T1, в целом, соответствует стилю «старшей» модели T2: передняя часть имеет схожую «квадратную» форму и похожую оптику.

Автомобиль был впервые представлен в Китае осенью прошлого года.

Jetour T1

Ранее «За рулем» сообщал, что премиальный китайский кроссовер теперь можно купить на миллион дешевле.

Jetour T1

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба Jetour