Мощный мотор, автомат, хорошее оснащение — добротный кроссовер уже в России

Продажи кроссовера Jetour T1 в России стартуют в сентябре этого года

К российским дилерам уже едет новый кроссовер Jetour T1.

Jetour T1

Ожидается, что продажи начнутся только в сентябре, поэтому сейчас в Россию направляются образцы для шоу-румов, в то время как товарные версии поступят позже.

Комплектации пока не объявлены, но известно, что в самых «навороченных» вариантах будут двухслойные стекла, медиасистема с 15,6-дюймовым экраном и панорамная крыша.

Интерьер Jetour T1

Размеры автомобиля составляют 4706х1967х1845 мм.

Базовые версии оснастят 1,5-литровым двигателем мощностью 186 л.с. с «роботом», тогда как топовые получат 2-литровый мотор на 261 л.с. с восьмиступенчатым автоматом. Привод может быть как передним, так и полным.

Источник: Китайские автомобили