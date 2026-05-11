#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее

Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого износа тормозов в автомобиле

Владельцы машин всё чаще сталкиваются с тем, что тормозные колодки приходится менять намного раньше привычного срока. Российские автосервисы бьют тревогу: поток обращений по этой проблеме за последние месяцы серьёзно вырос. Механики говорят, что ресурс деталей сократился порой вдвое. Так, если раньше комплект выдерживал 40–50 тыс. км, то сегодня нередко требует замены уже к 30 тыс. км., рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

Причина, по мнению эксперта, кроется в изменившемся качестве комплектующих на рынке. Из-за ухода западных брендов и нарушения логистических цепочек в продажу поступило много альтернативных запчастей. Их состав и технология производства зачастую не дотягивают до привычных стандартов, что и приводит к ускоренному износу.

Кроме того, одной из причин ускоренного износа колодок чаще всего становится режим эксплуатации и совокупность таких факторов, как городская езда в пробках, частые разгоны и резкие торможения. В регионах с холмистой местностью и затяжных спусках нагрузка на передние тормозные механизмы кратно возрастает, а срок службы и колодок, и дисков сокращается почти вдвое, указал специалист.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперт также отметил, что большинство водителей недооценивают значимость технического состояния тормозных суппортов и направляющих. Так, при отсутствии регулярного обслуживания направляющие закисают, суппорт теряет подвижность, и колодка частично подклинивает, оставаясь в контакте с диском даже при отпущенной педали тормоза, что ускоряет износ.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 51
11.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0