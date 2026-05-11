Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее

Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого износа тормозов в автомобиле

Владельцы машин всё чаще сталкиваются с тем, что тормозные колодки приходится менять намного раньше привычного срока. Российские автосервисы бьют тревогу: поток обращений по этой проблеме за последние месяцы серьёзно вырос. Механики говорят, что ресурс деталей сократился порой вдвое. Так, если раньше комплект выдерживал 40–50 тыс. км, то сегодня нередко требует замены уже к 30 тыс. км., рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Причина, по мнению эксперта, кроется в изменившемся качестве комплектующих на рынке. Из-за ухода западных брендов и нарушения логистических цепочек в продажу поступило много альтернативных запчастей. Их состав и технология производства зачастую не дотягивают до привычных стандартов, что и приводит к ускоренному износу.

Кроме того, одной из причин ускоренного износа колодок чаще всего становится режим эксплуатации и совокупность таких факторов, как городская езда в пробках, частые разгоны и резкие торможения. В регионах с холмистой местностью и затяжных спусках нагрузка на передние тормозные механизмы кратно возрастает, а срок службы и колодок, и дисков сокращается почти вдвое, указал специалист.

Эксперт также отметил, что большинство водителей недооценивают значимость технического состояния тормозных суппортов и направляющих. Так, при отсутствии регулярного обслуживания направляющие закисают, суппорт теряет подвижность, и колодка частично подклинивает, оставаясь в контакте с диском даже при отпущенной педали тормоза, что ускоряет износ.