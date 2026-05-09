На эти недорогие кроссоверы с премиальной отделкой стоит обратить внимание!

TopSpeed назвал 5 дешевых кроссоверов с технологиями премиум-брендов

Эксперты портала TopSpeed перечислили 5 дешевых кроссоверов с технологиями премиум-брендов. В список вошли автомобили 2026-2027 модельных годов.

Лидером рейтинга стал Ford Explorer 2026 года. Его стартовая цена составит 40,3 тысячи долларов, что в пересчёте примерно равно 3,06 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получает не только классический большой внедорожник, но и кожаный салон с массажными функциями для передних кресел, многоцветную подсветку интерьера, а также два крупных дисплея – 13,2-дюймовый медиацентр и 12,3-дюймовую цифровую «приборку». В стандартное оснащение войдёт и полуавтономная система вождения BlueCruise.

Следом идёт Hyundai Palisade второго поколения, тоже 2026 модельного года. Его оценили в 39,4 тысячи долларов (около 3 млн рублей). Автомобиль получил более угловатый, «квадратный» дизайн. Отдельно эксперты хвалят качество материалов в салоне, особенно в топовой версии Calligraphy, отмечая, что по уровню отделки корейская модель уже может составить конкуренцию немецким премиум-брендам.

Бронзу рейтинга взял Nissan Pathfinder 2026 года выпуска с ценником от 37,5 тысяч долларов (2,85 млн рублей). Главным его козырем названа практичность, а именно – очень просторный трёхрядный салон, рассчитанный на большую семью.

Четвёртое место досталось Mazda CX-50 2026 модельного года. Это самый доступный автомобиль в подборке с начальной стоимостью 29,9 тысячи долларов (2,27 млн рублей). При этом базовая комплектация уже включает полный привод i-Activ AWD, проекционный дисплей и полный пакет ассистентов водителя. В салоне, что характерно для Mazda, используются премиальные материалы отделки.

Замыкает пятёрку Kia Seltos, но уже 2027 модельного года. Его точная цена пока не объявлена, однако можно ориентироваться на текущую модель 2026 года, которая стоит 23,8 тысячи долларов (1,81 млн рублей). Новинка вырастет в размерах, получит гибридную силовую установку на основе 1,6-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Во внешности появится световая подпись Star Map, как у флагманского электрокроссовера EV9, а в салоне – 12,3-дюймовый экран и спортивный руль.