Старение автопарка ведет к росту «серой» зоны

Рынок автозапчастей в России переживает трансформацию: спрос на детали для грузовиков и спецтехники ежегодно растёт на 10-15%. Основным фактором роста спроса на автомобильные детали аналитики называют старение автопарка, что является следствием сокращения динамики продаж новых автомобилей. Но параллельно набирает обороты «серая» зона – продажа поддельных запчастей.

Контрафакт сегодня – это не только пластиковые бамперы и решетки радиатора, но и двигатели, собранные «на коленке». По данным из судебных реестров, в 2024–2025 годах зафиксировано свыше ста дел в отношении продавцов контрафактных запчастей ГАЗ и ЯМЗ: от ИП на авторынках до ООО с онлайн-магазинами. Это не просто статистика, а громкий сигнал о реальных опасностях, иногда даже смертельных.

От административной ответственности до реальных сроков

За последние два года проверки по выявлению контрафактных деталей значительно усилились. Роспотребнадзор, арбитражные суды и УФАС фиксируют нарушения по всей стране: от Нижнего Новгорода и Ярославля до Перми, Сочи и Владивостока.

Более 70% случаев нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей происходит на авторынках. За продажу контрафактных брызговиков, бамперов, решеток радиатора нарушителям выносят предупреждения по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование чужого товарного знака. Но в случае повторного нарушения применяются штрафы до 50 000 руб., а также изъятие и уничтожение товара.

Если нарушителями становятся не «ипэшники», а юридические лица, то закон предусматривает административную ответственность и компенсации. В частности, продавцы контрафакта обязаны выплатить правообладателям 10 000 – 100 000 руб. за каждый случай. Например, более 2 млн рублей уже взыскано только в Нижегородской области с ООО «НИАЗ».

Но не всегда контрафактные дела заканчиваются «административкой». В июне 2025 года суд Грибановского района Воронежской области вынес обвинительный приговор директору ООО «Ярославские моторы и запчасти», который вместе со своими сообщниками был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). «Бизнесменов» приговорили к реальным срокам лишения свободы от 1,6 до 3,6 лет.

Крупные продавцы автомобильных запчастей, такие как «АвтоГИП52» и «ГАЗГОЛД НН», потеряли партии товара на миллионы. Контрафакт на более чем 3 млн рублей был изъят и уничтожен.

Итог – рынок очищается, честные дилеры выигрывают тендеры, а «серые» уходят в минус, попадая в реестры нарушителей. С полным списком судебных решений по нарушителям можно ознакомиться по ссылке .

Мнимая выгода контрафакта

Экономия на подделке, на первый взгляд, может показаться выгодной. Деталь на 30–50% дешевле, но цена выгоды – поломка или авария. Фальшивые запчасти не проходят тесты и выходят из строя в разы быстрее оригинала.

Например, при подделке тормозных цилиндров и насосов, как показала практика, контрафактные узлы попросту не выдерживают давления, что увеличивает риск серьезного ДТП. Двигатели, кустарно собранные из восстановленных компонентов, выходят из строя на малых пробегах и не развивают паспортных показателей мощности и крутящего момента. Кроме того, они имеют завышенный расход топлива, не соответствуют установленным требованиям по токсичности. Зафиксированы случаи обрыва кустарно изготовленных шатунов из-за несоответствия применяемой марки металла.

Даже совсем недорогая контрафактная деталь, например, толкатель клапана, может вывести из строя весь мотор и привести к существенным затратам на последующий ремонт (200 000 – 500 000 руб.). Поддельные кузовные элементы, бамперы, облицовки имеют различия в геометрических размерах и с трудом устанавливаются на место оригинальных деталей, обладая при этом ограниченным сроком службы. К тому же для этих деталей обычно используют дешевый, не ударопрочный пластик, который лопается даже при легком внешнем воздействии. Контрафактные радиаторы могут иметь пониженную пропускную способность и уменьшенную площадь охлаждаемой поверхности, что вызывает перегрев мотора.

По оценкам отраслевых экспертов, использование контрафакта приводит к поломкам в 15-20% случаев. Покупатель рискует не только деньгами за неминуемый ремонт, но и здоровьем, а иногда жизнью. В судах нередко рассматривают случаи с тяжелыми последствиями.

ИП и ООО платят не только штрафы. Публичные реестры отпугивают клиентов, банки отказывают в кредитах. Один иск – и товар уничтожен, а партнеры уходят. Тенденции 2025 года – заключение досудебных соглашений и предписания УФАС за недобросовестную конкуренцию. Итог: рынок запчастей эволюционирует в сторону честности и прозрачности. Контрафакт – это мина замедленного действия, поэтому единственным верным решением является выбор проверенного поставщика.

