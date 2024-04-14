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ГАЗель, в которой можно жить: что внутри? Сколько стоит?

«За рулем» показал, как устроен автодом на базе ГАЗели NN

Как делают ГАЗели, Соболи, Валдаи — и что скрывает ГАЗ за заводскими воротами

Из газовского автодома, созданного на шасси ГАЗели NN, не хочется выходить – настолько в нем всё продумано и аккуратно.

На раму монтируется куб из пластиковых панелей: решение простое и технологичное, но в отличие от автодомов на базе цельнометаллических фургонов, кабина не интегрирована в жилое пространство, и ни прохода, ни окошка в нее нет.

Под дверью жилого отсека – выдвижная лестница.
Под дверью жилого отсека – выдвижная лестница.
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Появилась заводская ГАЗель-автодом – смотрим, что за машина!

На внешние стороны вывели розетки и подвод для воды. А на крыше по правому борту имеется выдвижная маркиза, которой можно прикрыть от осадков и солнца зону у входа в кузов.

Но самое интересное внутри: ни одного сантиметра небольшого жилого пространства не пропадает зря. С таким удовольствием я не исследовал еще ни один номер в гостинице, сколько бы звезд в ней ни было!

Столик оснащен электроприводом и опускается вниз для создания третьего спального места.
Столик оснащен электроприводом и опускается вниз для создания третьего спального места.
На каждом окне – выдвижная москитная сетка.
Аэродинамический колпак над кабиной – одновременно и дополнительное отделение, в том числе для подушек, которые образуют кровать на сложенном столике.

Теперь любой внедорожник можно превратить в дом на колесах

Сразу при входе установлен электрощит, на который вывели управление светом и климатической системой, которая у жилого модуля независимая. Здесь же, рядом с кабиной, оборудована душевая комната с туалетом. Конечно, в ней тесновато. Но всё же это не туалет в самолете – места хватает, встать можно в полный рост.

Столик в «кают-компании» способен уехать вниз, став основой для третьего спального места. Первые два образуются друг над другом из подушки и спинки дивана.

Кухня оборудована газовой плиткой, раковиной и холодильником.
Душ, раковина и туалет компактны. Но главное, что всё это есть и работает.

Все механизмы на первый взгляд основательные и не должны ломаться. При этом каких-то сверхусилий нигде прикладывать не нужно, а опускной столик и вовсе снабжен электроприводом.

Не забыли и про кухню, которую образуют маленькая раковина, газовая плитка и крохотный холодильник. Всё сделано из древесноволокнистых панелей МДФ, отделанных под темное дерево. Разумеется, варианты отделки могут быть разными.

Управление светом и микроклиматом выведено на пульт около входной двери.
Снаружи есть розетки и подвод воды.

В этом автодоме и правда есть всё, что нужно в долгом путешествии. Однако сколько он будет стоить? Ответа у ГАЗа пока нет, но скорее всего цена будет в районе 4–4,5 млн рублей. Очень дорого, но если притащить европейский аналог на базе Мерседеса или Ситроена, то придется заплатить вдвое больше.

ГАЗель NN – автодом представили на выставке «Комтранс-2023».
ГАЗель NN – автодом представили на выставке «Комтранс-2023».

Закрыть все дыры

В России хотят ужесточить требования к автодомам

Горьковский автозавод быстро переориентируется и закрывает освобождающиеся ниши, даже весьма специфические. Автодом ГАЗель NN – яркий тому пример. Хотя нам бы хотелось, чтобы помимо ГАЗа подобную технику делали и другие производители. Тогда и цены будут пониже.

  • У ГАЗели NN появилась еще одна модификация – комфортабельный и быстрый реанимобиль
Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Количество просмотров 3
14.04.2024
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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