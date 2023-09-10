«Газель NN» превратили в просторный автодом

ГАЗ представил на выставке «Комтранс-2023» концепт туристической «Газели NN»

Этот автомобиль превращает обычный грузовой фургон в просторный автодом для путешествий семьи из 4 человек.

Автодом на базе «Газели NN»

Внутри «Газели NN» вы найдете множество удобных ниш и шкафов для хранения вещей, а также полноценный кухонный блок. Наличие душевой кабины и туалета делает путешествия еще более комфортными и удобными. Даже снаружи предусмотрена маркиза, которая защитит вас от солнца или непогоды.

Автодом на базе «Газели NN» Автодом на базе «Газели NN»

На данный момент неизвестно, станет ли «Газель NN» доступна для широкой публики. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», компания ГАЗ не называет цену на этот автомобиль, поскольку он пока остается концептом.

Вероятно, если «Газель NN» дойдет до производства, это будет работа сторонних фирм-передельщиков, которые превратят грузовую машину в уникальный автодом.

Автодом на базе «Газели NN» Автодом на базе «Газели NN»

Источник, фото: Telegram-канал «Автопоток»