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«Газель NN» превратили в просторный автодом

ГАЗ представил на выставке «Комтранс-2023» концепт туристической «Газели NN»

Этот автомобиль превращает обычный грузовой фургон в просторный автодом для путешествий семьи из 4 человек.

Автодом на базе «Газели NN»
Автодом на базе «Газели NN»

Внутри «Газели NN» вы найдете множество удобных ниш и шкафов для хранения вещей, а также полноценный кухонный блок. Наличие душевой кабины и туалета делает путешествия еще более комфортными и удобными. Даже снаружи предусмотрена маркиза, которая защитит вас от солнца или непогоды.

Автодом на базе «Газели NN»
Автодом на базе «Газели NN»
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На данный момент неизвестно, станет ли «Газель NN» доступна для широкой публики. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», компания ГАЗ не называет цену на этот автомобиль, поскольку он пока остается концептом.

Вероятно, если «Газель NN» дойдет до производства, это будет работа сторонних фирм-передельщиков, которые превратят грузовую машину в уникальный автодом.

Автодом на базе «Газели NN»
Автодом на базе «Газели NN»

Источник, фото: Telegram-канал «Автопоток»

Автодом на базе «Газели NN»
Автодом на базе «Газели NN»
Автодом на базе «Газели NN»
Автодом на базе «Газели NN»
Автодом на базе «Газели NN»

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
ГАЗ ГАЗель Next  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.

Недостатки:

6 передачи и правда не хватает.

Комментарий:

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