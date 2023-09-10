«Газель NN» превратили в просторный автодом
Этот автомобиль превращает обычный грузовой фургон в просторный автодом для путешествий семьи из 4 человек.
Внутри «Газели NN» вы найдете множество удобных ниш и шкафов для хранения вещей, а также полноценный кухонный блок. Наличие душевой кабины и туалета делает путешествия еще более комфортными и удобными. Даже снаружи предусмотрена маркиза, которая защитит вас от солнца или непогоды.
На данный момент неизвестно, станет ли «Газель NN» доступна для широкой публики. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», компания ГАЗ не называет цену на этот автомобиль, поскольку он пока остается концептом.
Вероятно, если «Газель NN» дойдет до производства, это будет работа сторонних фирм-передельщиков, которые превратят грузовую машину в уникальный автодом.
Источник, фото: Telegram-канал «Автопоток»
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (35)
Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.
6 передачи и правда не хватает.
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