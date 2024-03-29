Новая модификация ГАЗели – комфортабельная и быстрая

«За рулем» изучил машину скорой помощи высшего класса С на базе ГАЗели NN

Автомобиль скорой помощи высшего класса С на основе фургона Газель NN собирают прямо на главном конвейере – на его четвертой нитке. Означает ли это особое качество продукции?

ГАЗель-реанимобиль: упрощенная версия NN

Новая «скорая», а точнее ­реанимобиль, построена на базе упрощенной ГАЗели NN. То есть у машины самое современное оформление передка от NN, но кабина и пятиступенчатая коробка передач – от Некста, точнее – комбинированного фургона с короткой колесной базой длиной 3145 мм. Есть и удлиненный на 600 мм вариант. Задняя ось, как будет в дальнейшем у многих ГАЗелей, односкатная.

ГАЗель NN – реанимобиль.

Кстати, упрощенную версию NN думали запустить на рынке, чтобы она заняла нишу между Некстом и «настоящим» NN – но в итоге решили, что такой автомобиль не будет пользоваться спросом.

А вот для медиков подобная версия оказалась актуальна – в том числе из-за меньшего числа передач (пять вместо шести). Для быстрого перемещения по городу чем меньше нужно переключаться, тем лучше.

Дизель серии G объемом 2,5 литра дополнен двумя пневмокомпрессорами. В задней подвеске установлены пневмобаллоны, регулируемые с помощью клавиш на передней панели.

Под капотом стоит турбодизель объемом 2,5 литра серии G в модификации А, рассчитанной на крутящий момент в 330 Н·м. Но, в отличие от обычных Некстов, на нем стоят дополнительные компрессоры для климатической установки медотсека и задней пневматической подвески.

В медицинском отсеке есть автономный отопитель с кондици­онером. Проблесковые маячки и звуковая сигнализация включаются с тангенты громкоговорителя.

Под сдвижной боковой дверью есть подножка, которая может автоматически выдвигаться при открытии двери. У «скорой» есть внешняя розетка на левом борту.

Сзади между мостом и рамой стоят пневмобаллоны, необходимые для поддержания дорожного просвета или «приседания» заднего свеса при погрузке и выгрузке носилок с пациентом.

В медотсеке всё очень компактно и продуманно. Он рассчитан на трех медиков. Доступ к пациенту – со всех сторон. Дефицита в источниках света и в розетках на 220 и 12 В нет. Своя подсветка даже у навесных шкафчиков.

Носилки имеют электрическую регулировку по высоте.

Односкатные колеса позволили уменьшить выступающие в медотсек колесные арки, и у докторов появился удобный доступ к пациенту со всех сторон. Любопытны металлопластиковая мебель, легкая и гигиеничная, а также рейлинговая система крепления медоборудования.

Это скорая помощь класса С. Проще говоря – реанимобиль.

КАРЕТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Автомобили скорой помощи из ГАЗели изготавливают не только на самом ГАЗе.

«Придворная» компания Луидор, где в том числе делают новенький пассажирский Соболь NN, выпускает автомобили скорой помощи всех классов – А, В и С – как на базе цельнометаллических Некстов, так и на основе семейства Бизнес.

Скорая от компании «Луидор» Скорая от компании Промтех с «кубиком» Прима

Еще одна нижегородская компания, Промтех, предлагает более широкий спектр скорых, также всех трех классов. А еще строит медицинские автомобили как на базе цельнометаллических фургонов, так и на базе шасси, на которое монтируется пластиковый «кубик» Прима. Выпускаются скорые как на базе Некста, так и на базе семейства Бизнес.

ГАЗ‑3986 Profile

Промтех строит кареты скорой помощи на базе ГАЗелей уже четверть века. Первой моделью от этого завода стала ГАЗ‑3986 Profile в далеком уже 1997 году.

О заводской ГАЗели с надстройкой в виде автодома мы еще расскажем – заходите почаще!