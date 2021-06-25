ГАЗель NN: первый обзор и подробности

Что изменилось
Снаружи ГАЗель NN можно идентифицировать по светодиодным фарам, оригинальному бамперу, решетке радиатора с хромированным молдингом, рельефному капоту, другим крыльям, иным зеркалам. Внутри автомобиль полностью преобразился, за исключением мультируля нового образца. Он появится позже.
Салон отличает измененные дверные карты с высоким расположением динамиков, современная передняя панель с множеством ниш, информационно-развлекательный комплекс на 9 дюймов с телематической системой GAZ Connect, оригинальный щиток приборов с крупным дисплеем, другая потолочная консоль, комфортабельное водительское кресло с различными регулировками, пассажирский диван с подлокотником-столиком.
Оснащение
ГАЗель NN оснащается подушками безопасности, системами активной безопасности, кнопкой «старт-стоп», электроручником, климат-контролем с дисплеем. В 2022 году ожидается комплекс ADAS. В машину внесено более 50 конструктивных и технологических изменений. К примеру, усиленный задний мост с дисковыми тормозами.
Двигатели
В гамму моторов входит турбодизель Cummins ISF 2.8 (150 л. с. и 330 Нм) и модернизированный Evotech 3.0. УМЗ может быть бензиновым (122 л. с. и 250 Нм), пропан-бутановым или метановым. Коробка — безальтернативная газовская 6-ступенчатая механика с ресурсом 300 000 км. Что касается 2-литрового турбодизеля Volkswagen (136 л. с. и 340 Нм) и автоматической трансмиссии, то их внедрение прорабатывается.
Модификации
Семейство ГАЗели NN состоит из следующих типов кузова: шасси, бортовой грузовик с однорядной кабиной и с двухрядной, цельнометаллический фургон, фургон-комби, микроавтобус, спецтехника. Полная масса от 2,5 до 4,6 т. Колесная база — короткая, средняя, длинная, сверхдлинная. Два варианта высоты. Ожидается и Соболь NN — он увидит свет, вероятнее всего, в следующем году.
Старт продаж ГАЗели NN запланирован на 24 августа. Цены начинаются с отметки от 1 899 400 рублей.
- У ГАЗели NN будет и электрическая версия.