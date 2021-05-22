На Горьковском автозаводе стартовал серийный выпуск среднетоннажного бескапотного грузовика.

Автомобиль выпускают с двумя вариантами колесной базы (3310 и 4000 мм) ​ и тремя версиями грузовой платформы: 4700, 5100 и 6100 мм. Объем грузового отсека составляет от 20 до 29 м3. Площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет. Первоначально для заказа будут доступны три типа надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем появятся и другие варианты спецтехники.

На первом этапе полная масса нового «среднетоннажника» составит 6,7 тонны, грузоподъемность (по шасси) — ​до 3,8 тонны. В модельном ряду ГАЗа автомобиль займет нишу между «тяжелой» версией «ГАЗели Next» (полная масса 4,6 тонны, грузоподъемность до 2,2 тонны) и «ГАЗоном Next» (полная масса 8,7 тонны, грузоподъемность до 5 тонн) . Обо всем этом, к слову, более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».

Двигатель

Применение дизельного двигателя Cummins ISF 2.8 мощностью 130 л. с. в сочетании с новой 6-ступенчатой коробкой передач позволило добиться низкого уровня расхода топлива и улучшить динамические характеристики грузовика. Автомобиль оборудован пневматической тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, интегральным рулевым управлением, широким набором электронных систем помощи водителю, в том числе: EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости), система помощи при трогании на подъем (HSA) и антипробуксовочная система (ASR).

Кабина

Комфортабельная и эргономичная кабина оснащена отопительной системой с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал, светодиодными ходовыми огнями. Также в базовую комплектацию автомобиля входит круиз-контроль. Опционально грузовик будет комплектоваться кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем.

Ходовая часть

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Прочность рамы, по данным производителя, по сравнению с автомобилем «Валдай» предыдущего поколения увеличена на 30% ​за счет использования новой марки стали и дополнительных поперечин. Многие элементы трансмиссии применены от «старшей», более тяжелой модели — ​ «ГАЗон Next 8,7»: мост, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление. Это обеспечивает автомобилю большой запас прочности, высокий ресурс и возможность интенсивной эксплуатации. Кроме того, высокая степень унификации автомобиля с линейкой «ГАЗон Next» позволит снизить эксплуатационные затраты для клиентов, которые используют разные модели автомобилей ГАЗ.

Мнение

президент «Группы ГАЗ»:

«Валдай Next» — ​это компактный городской грузовик, маневренный и экономичный, который будет выпускаться с набором наиболее востребованных надстроек. Мы постарались сделать машину не только функциональной и эффективной с точки зрения бизнеса, но и максимально удобной для водителя. Хорошая обзорность и множество электронных «помощников» позволят обеспечить высокий уровень безопасности

в дороге».