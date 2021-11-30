Уже не барбухайки: Нива, Ларгус и ГАЗель с надстройками-2021

Барбухайками называли надстройки на базе «уазиков» и ГАЗелей, которые в девяностых клепали в разных авторемонтных заводов. Традиция сохранилась, хотя технологические подходы изменились. А к рамным внедорожникам в качестве доноров шасси добавились Лады.
Чтобы поездить на новых машинах семейства Prima, я отправился на берега Волги — в нижегородскую компанию «Промтех». Её машины интересны тем, что имеют сертификацию и заводскую гарантию. Надстройки нижегородцы делают из сэндвич-панелей, а в задней подвеске используют пневмобаллоны — для регулировки клиренса при загрузке.
Кубики
Поначалу в Промтехе универсалам Ларгус просто наращивали крышу и увеличивали задний свес. Модификацию Prima отличает «куб» из сэндвич-панелей с алюминиевым каркасом.
Главная особенность в том, что это не половинка Ларгуса, к которой приделали раму с кузовом а‑ля пикапы ВИС. Силовую структуру кузова сохраняют, усиливают и потом уже устанавливают «кубик».
Краш-тесты? Специально их не проводили, но жизнь сама устроила испытания. Буквально за неделю до нашего теста аналогичный Ларгус побывал в лобовом столкновении — очень похожим на то самое ДТП с участием Михаила Ефремова. К счастью, водитель отделался ушибами.
Нива-скорая...
На ходу явно чувствуется, что машина потяжелела, но большой потери в динамике нет: «каблучок» со 106‑сильным мотором едет задорно и тихо.
Prima на базе пятидверной Нивы таким комфортом и динамикой похвастать не может. Хотя у нее и цели другие — проехать там, где Ларгус не сможет. В моих руках побывала не просто грузовая модификация, а карета скорой помощи.
Ради эксперимента решил проехаться в медицинском отсеке. Может я суеверный, но ложиться на носилки не решился. А вот прокатиться в кресле врача — другое дело! Главное — вовремя пристегнуться, крены большие и можно прилететь носом в стол. В остальном обитаемый отсек дружелюбен. Удивительно, но вой и вибрации от трансмиссии сюда не доходят.
... и скорая ГАЗель
Про «скорую» на базе ГАЗели Next такого сказать не могу. Стоит водителю переключиться вверх пораньше — и чувствуешь, как весь медицинский отсек резонирует. И это на машине с бензиновым двигателем EvoTech. А что будет на дизеле? Либо панели надо проложить поролоном, либо сказать водителю, чтоб переключался попозже.
Тем более, что у этого мотора нормальная тяга появляется только после 2000 оборотов, а как-то сэкономить топливо все равно не выйдет — свои 20 литров бензиновая ГАЗель есть будет. Спасибо, что хотя бы едет: я помню, как старая ГАЗель с УМЗ‑4216 объемом 2,9 литра на третьей передаче не могла взять горку крутизной более 10%. «Скорая» — заезжает.
Школьный Соболь
Школьный автобус на базе полноприводного Соболя Бизнес напомнил мне «шишигу» с кунгом: того и гляди завалится на бок. Дело не только в высоком центре тяжести, но и в очень мягких внедорожных шинах.
В салоне, помимо полок и удобных сидений с ремнями, явно нужны бумажные пакеты. Самое спокойное место тут за рулем. А если сидишь в пассажирском отсеке, требуется очень крепкий вестибулярный аппарат. Качка словно на корабле! А стоит чуть переборщить со скоростью в повороте, Соболь просто упадет. Я был к этому очень близок, когда внутреннее заднее колесо уже перестало касаться асфальта — по счастью, справился.
С другой стороны, у такого Соболя нет аналогов. Если нужно собрать полтора десятка детей по деревням, где с дорогами всё очень плохо, это отличный транспорт. Геометрическая проходимость у него потрясающая. Главное — следить за кренами. И за детьми.
Цены
Все недостатки «детского» Соболя перекрываются ценой. Такой переоборудованный школьный автобус обойдется примерно в два миллиона рублей. ГАЗель Next Prima — это 2,7 миллиона рублей за машину со всем оборудованием. Примерно столько же стоит и заводская «скорая» из цельнометаллического фургона.
Лады стоят от миллиона до 1,7 млн рублей. Особенно хорошо в нынешних условиях пандемии расходятся «скорые» на базе Ларгуса — как слегка переделанные стандартные универсалы, так и кареты посерьезнее. Думаю, новые Ларгусы Prima тоже будут пользоваться спросом, особенно в крупных городах.
Дело не только в низкой цене. Ларгус проще эксплуатировать в загруженном трафике и заставленных дворах, куда большая «скорая» не всегда пролезет. По расходу топлива (разница в экономичности на фоне ГАЗели почти двукратная) и надежности Ларгус тоже даст фору. Уже есть машины, преодолевшие 400 тысяч километров без капремонта.
Поэтому заводу приходится расширяться. Сейчас две сборочные площадки способны выдавать по 600 автомобилей в месяц. Начато строительство новых корпусов еще на 800 автомобилей, куда переведут всю коммерческую линейку. А на старых площадях оставят медицинскую технику.
Конечно, по меркам автомобильной промышленности это немного. Но для специализированного производства объемы большие. И если в начале прошлого года мощности были загружены максимум наполовину, то в последние месяцы загрузка была предельной. В этом году тоже работают на всю катушку. Теперь это не барбухайки, а вполне приличные машины.