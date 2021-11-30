Уже не барбухайки: Нива, Ларгус и ГАЗель с надстройками-2021

Все машины нового семейства Prima - внимание! - имеют сертификацию и заводскую гарантию.

Барбухайками называли надстройки на базе «уазиков» и ГАЗелей, которые в девяностых клепали в разных авторемонтных заводов. Традиция сохранилась, хотя технологические подходы изменились. А к рамным внедорожникам в качестве доноров шасси добавились Лады.

Чтобы поездить на новых машинах семейства Prima, я отправился на берега Волги — в нижегородскую компанию «Промтех». Её машины интересны тем, что имеют сертификацию и заводскую гарантию. Надстройки нижегородцы делают из сэндвич-панелей, а в задней подвеске используют пневмобаллоны — для регулировки клиренса при загрузке.

Автор поездил на каретах скорой помощи на базе пятидверной Нивы и ГАЗели Next, на школьном автобусе из полноприводного Соболя и рефрижераторе Ларгус.

Кубики

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Поначалу в Промтехе универсалам Ларгус просто наращивали крышу и увеличивали задний свес. Модификацию Prima отличает «куб» из сэндвич-панелей с алюминиевым каркасом.

Главная особенность в том, что это не половинка Ларгуса, к которой приделали раму с кузовом а‑ля пикапы ВИС. Силовую структуру кузова сохраняют, усиливают и потом уже устанавливают «кубик».

Краш-тесты? Специально их не проводили, но жизнь сама устроила испытания. Буквально за неделю до нашего теста аналогичный Ларгус побывал в лобовом столкновении — очень похожим на то самое ДТП с участием Михаила Ефремова. К счастью, водитель отделался ушибами.

Нива-скорая...

Скорая помощь класса А (пациенту не требуется срочная госпитализация) на базе пятидверной Нивы очень интересна. Большинству наших карет даст фору по проходимости. Но каков ресурс нивовских агрегатов при полной массе в две тонны?

Высота модуля — чуть меньше полутора метров, в полный рост не встать. Но для этого класса машины большей высоты не требуется. Салонное зеркало Нивы-скорой — ­рудимент ­машины-донора.

На ходу явно чувствуется, что машина потяжелела, но большой потери в динамике нет: «каблучок» со 106‑сильным мотором едет задорно и тихо.

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Prima на базе пятидверной Нивы таким комфортом и динамикой похвастать не может. Хотя у нее и цели другие — проехать там, где Ларгус не сможет. В моих руках побывала не просто грузовая модификация, а карета скорой помощи.

Ради эксперимента решил проехаться в медицинском отсеке. Может я суеверный, но ложиться на носилки не решился. А вот прокатиться в кресле врача — другое дело! Главное — вовремя пристегнуться, крены большие и можно прилететь носом в стол. В остальном обитаемый отсек дружелюбен. Удивительно, но вой и вибрации от трансмиссии сюда не доходят.

... и скорая ГАЗель

Благодаря алюминиевому каркасу и сэндвич-панелям ГАЗель-скорая осталась в пределах своей заводской полной массы — до 3500 кг. Категория С в правах не нужна.

Высота медотсека — 1,8 метра, можно встать в полный рост. В зависимости от комплектации ГАЗель может быть как самого простого класса А, так и классов В и С. Такие автомобили предназначены не только для транспортировки пациентов, но и для оказания помощи на месте и в дороге. Бензиновый двигатель EvoTech 2.7 выдает 106 л.с. - с ним ГАЗель едет немногим хуже, чем дизельная машина, но расход топлива очень высок.

Про «скорую» на базе ГАЗели Next такого сказать не могу. Стоит водителю переключиться вверх пораньше — и чувствуешь, как весь медицинский отсек резонирует. И это на машине с бензиновым двигателем EvoTech. А что будет на дизеле? Либо панели надо проложить поролоном, либо сказать водителю, чтоб переключался попозже.

Тем более, что у этого мотора нормальная тяга появляется только после 2000 оборотов, а как-то сэкономить топливо все равно не выйдет — свои 20 литров бензиновая ГАЗель есть будет. Спасибо, что хотя бы едет: я помню, как старая ГАЗель с УМЗ‑4216 объемом 2,9 литра на третьей передаче не могла взять горку крутизной более 10%. «Скорая» — заезжает.

Школьный Соболь

Школьный автобус на базе полноприводного Соболя Бизнес напомнил мне «шишигу» с кунгом: того и гляди завалится на бок. Дело не только в высоком центре тяжести, но и в очень мягких внедорожных шинах.

Полноприводный Соболь Бизнес Prima шикарен по геометрической проходимости, но склонен к опрокидыванию.

Школьный Соболь рассчитан на перевозку 15 детей и двух сопровождающих. Последний ряд оснащен креплениями Isofix для установки детских кресел.

В салоне, помимо полок и удобных сидений с ремнями, явно нужны бумажные пакеты. Самое спокойное место тут за рулем. А если сидишь в пассажирском отсеке, требуется очень крепкий вестибулярный аппарат. Качка словно на корабле! А стоит чуть переборщить со скоростью в повороте, Соболь просто упадет. Я был к этому очень близок, когда внутреннее заднее колесо уже перестало касаться асфальта — по счастью, справился.

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С другой стороны, у такого Соболя нет аналогов. Если нужно собрать полтора десятка детей по деревням, где с дорогами всё очень плохо, это отличный транспорт. Геометрическая проходимость у него потрясающая. Главное — следить за кренами. И за детьми.

Цены

Все недостатки «детского» Соболя перекрываются ценой. Такой переоборудованный школьный автобус обойдется примерно в два миллиона рублей. ГАЗель Next Prima — это 2,7 миллиона рублей за машину со всем оборудованием. Примерно столько же стоит и заводская «скорая» из цельнометаллического фургона.

Ларгус Prima должен стать хитом. Цена — от миллиона до миллиона семисот. У фургона грузоподъемность 900 кг, у рефрижератора — 750.

Для усиления конструкции на крыше стоит козырек, связывающий кабину и грузовой отсек. В пол ввариваются дополнительные лонжероны.

Лады стоят от миллиона до 1,7 млн рублей. Особенно хорошо в нынешних условиях пандемии расходятся «скорые» на базе Ларгуса — как слегка переделанные стандартные универсалы, так и кареты посерьезнее. Думаю, новые Ларгусы Prima тоже будут пользоваться спросом, особенно в крупных городах.

Дело не только в низкой цене. Ларгус проще эксплуатировать в загруженном трафике и заставленных дворах, куда большая «скорая» не всегда пролезет. По расходу топлива (разница в экономичности на фоне ГАЗели почти двукратная) и надежности Ларгус тоже даст фору. Уже есть машины, преодолевшие 400 тысяч километров без капремонта.

Поэтому заводу приходится расширяться. Сейчас две сборочные площадки способны выдавать по 600 автомобилей в месяц. Начато строительство новых корпусов еще на 800 автомобилей, куда переведут всю коммерческую линейку. А на старых площадях оставят медицинскую технику.

Для сохранения дорожного просвета при загрузке сзади стоят пневмобаллоны. Давление регулируется в кабине.

Размеры грузового отсека — 2435×1605×1485 мм. Можно увезти четыре европоддона. Температура в холодильном отсеке регулируется блоком на центральной консоли.

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Конечно, по меркам автомобильной промышленности это немного. Но для специализированного производства объемы большие. И если в начале прошлого года мощности были загружены максимум наполовину, то в последние месяцы загрузка была предельной. В этом году тоже работают на всю катушку. Теперь это не барбухайки, а вполне приличные машины.

Каков ресурс Lada Largus, узнайте тут.

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