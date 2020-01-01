Жертва Ефремова: у него не было штрафов за нарушения ПДД

Разница в возрасте между убитым и убийцей — всего год, но отношение к жизни у них было совершенно разное.

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Сев в состоянии опьянения за руль с позволения своих «друзей», актер Михаил Ефремов, которому исполнилось 56 лет, — почтенный возраст для мыслящего человека, — устроил смертельное ДТП, в котором погиб 57-летний водитель-экспедитор Сергей Захаров.

О жизни Ефремова мы знаем, пожалуй, даже слишком много.

О Сергее Захарове два дня назад знали только любимые люди, друзья, коллеги и благодарные заказчики.

На его страничке в «Одноклассниках» информации совсем мало, да и посещал он ее редко, а значит, как говорят психологи, у него была богатая личная жизнь. Сергей закончил Кузьминскую поселковую школу имени Сергея Есенина в Рязанской области. Затем переехал в Рязань и поступил в Рязанский техникум электронных приборов, потом учился в РГРТУ (радиотехнический университет).

В Москву Сергей Захаров приезжал на заработки, чтобы кормить семью: у него остались сыновья, внучка, крестник, жена и мама. Трудился он, несмотря на образование, водителем-экспедитором — занимался доставкой продовольствия, работая посменно, две недели через две. Это обычная история многих людей за пределами Большого московского кольца. Не находя работы на родине, они приезжают в столицу, оставляя семьи дома. Кочевать на шестом десятке лет нелегко, но выбора нет. В ночь аварии Сергей уже закончил смену и возвращался домой, когда в него на полном ходу влетел двухтонный Jeep — прямиком из другой жизни, богатой и беспечной.

Водительский стаж погибшего превышал 30 лет, причем ездил он очень аккуратно и никогда не получал штрафов, в отличие от Михаила Ефремова и ему подобных. Как сообщили в ГИБДД, получив права в 1989 году, Сергей никогда не нарушал правил дорожного движения, а у сотрудников ДПС к нему никогда не было нареканий: в базе не отмечено ни превышений скорости, ни проездов на красный свет, он всегда пропускал пешеходов и никогда не парковался в неположенных местах, хотя работал водителем в Москве с ее сложным трафиком последние два года жизни. И Сергей отлично делал свою работу.

Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый.

Лучший курьер — Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален.

Отличный курьер! Предварительно позвонил, как я и просила, дождался пока встретят

Так отзываются о нем клиенты на сайте Деликатеска.ру, компании, где он работал, а коллеги помнят его улыбчивым и светлым человеком. Сегодня на сайте компании идет сбор средств на помощь семье Сергея, а также висит простое, но очень искреннее соболезнование:

Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи.

Клиенты компании не остаются безучастными к трагедии и, переводя деньги, оставляют следующие отзывы, называя Сергея «человеком-солнцем»:

Глубокие соболезнования семье Сергея! Очень переживаю из-за случившегося. Терпения! Огромное количество людей скорбит вместе с вами. Деликатеска, пожалуйста, помимо денежных средств (пожертвований) передайте слова поддержки от всех покупателей, — написала Ольга Иванова.

Сергей был мой любимый Водитель, милейший человек, всегда улыбался... вечная память, — выразила соболезнования Анжелика Генне, написав слово «Водитель» с заглавной буквы.

...всего более 120 соболезнований от клиентов, лично знакомых с Сергеем Захаровым.

Вдова Сергея говорит, что ее муж был лучше всех — он очень любил свою семью и гордился детьми.

«У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сыновья, внуки», — так сестра Сергея описала его семью в разговоре с журналистами КП.

Сыновья Сергея работают. Один — в полиции, а другой — в автосервисе. У семьи были планы. Не такие, как у знаменитых людей, но очень важные: достроить беседку на даче, чтобы в августе собраться в ней на шашлыки, а до этого Сергей хотел сходить с крестником на рыбалку.

Мама Сергея до сих пор не знает, что ее сын погиб: родственники боятся сообщать ей — 80-летняя женщина может не пережить горя.

Реакция соцсетей и знаменитостей на пьяное ДТП с Ефремовым оказалась неоднозначной.

Что ждет актера дальше и каким может быть его наказание — объяснения юриста.

Фото: с личной страницы Сергея Захарова на «Одноклассниках», Денис Воронин/ АГН «Москва»