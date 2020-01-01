Резонансное ДТП, которое произошло сегодня в ночь, взволновал многих. Актера любят, но этот его поступок просто не укладывается в голове. Мы обратились за комментарием к специалисту.

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Напомним, актер Михаил Ефремов в состоянии сильного опьянения (в его крови было обнаружено 2,1 промилле алкоголя) устроил ДТП, в результате которого погиб человек — водитель фургона Lada.

Комментирует юрист и автожурналист Сергей Смирнов:

— Того, что произошло с Михаилом Ефремовым, увы, следовало ожидать. Человек, имеющий пристрастие к спиртным напиткам, рано или поздно может попасть в подобную ситуацию. И вот в результате столкновения погиб человек.

Понятно, что погибшего уже не вернуть. Но то, что Ефремов, несмотря на серьезные проблемы с алкоголем, продолжал ездить за рулем, вызывает массу вопросов к системе допуска водителей по медицинским показаниям. То, как у нас проходят медицинские осмотры, думаю, знает не понаслышке большинство водителей.

Что касается наказания Ефремова, то здесь нужно учесть следующее.

Частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет . При этом закон позволяет говорить и об условном наказании. Конечно, при наличии определенных обстоятельств.

Михаил, безусловно, предпримет все возможные меры, чтобы компенсировать пострадавшей стороне причиненный вред. Речь идет о выплате серьезной суммы семье погибшего. Кроме этого, Ефремов, конечно же, будет всячески способствовать следствию, с одной стороны, а с другой, уверен, будет использовать и свои заслуги и связи, дабы не понести сурового наказания.

Но несмотря на то, что условное наказание возможно, судебная практика по данной категории дел весьма сурова, и суды в подавляющем большинстве случаев назначают реальное лишение свободы.

Учитывая большую огласку ДТП средствами массовой информации, думаю, что Ефремов все-таки получит реальный срок.

Селебрити и дети актера быстро отреагировали на резонансное ДТП. Суждения оказались самыми разными. Подробнее — в нашей публикации.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС