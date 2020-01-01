Напомним, актер Михаил Ефремов в состоянии сильного опьянения (в его крови было обнаружено 2,1 промилле алкоголя) устроил ДТП, в результате которого погиб человек — водитель фургона Lada.
Комментирует юрист и автожурналист Сергей Смирнов:
Понятно, что погибшего уже не вернуть. Но то, что Ефремов, несмотря на серьезные проблемы с алкоголем, продолжал ездить за рулем, вызывает массу вопросов к системе допуска водителей по медицинским показаниям. То, как у нас проходят медицинские осмотры, думаю, знает не понаслышке большинство водителей.
Что касается наказания Ефремова, то здесь нужно учесть следующее.
Частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. При этом закон позволяет говорить и об условном наказании. Конечно, при наличии определенных обстоятельств.
Михаил, безусловно, предпримет все возможные меры, чтобы компенсировать пострадавшей стороне причиненный вред. Речь идет о выплате серьезной суммы семье погибшего. Кроме этого, Ефремов, конечно же, будет всячески способствовать следствию, с одной стороны, а с другой, уверен, будет использовать и свои заслуги и связи, дабы не понести сурового наказания.
Но несмотря на то, что условное наказание возможно, судебная практика по данной категории дел весьма сурова, и суды в подавляющем большинстве случаев назначают реальное лишение свободы.
Учитывая большую огласку ДТП средствами массовой информации, думаю, что Ефремов все-таки получит реальный срок.
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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС