Суждения оказались разными, несмотря на однозначность совершенного актером преступления.

Материалы по теме Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым — 10 фактов

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель продовольственного фургона. Будучи пьяным, актер сел за руль внедорожника Jeep Grand Cherokee и, двигаясь по Садовому кольцу, выехал на полосу встречного движения — он просто продолжал ехать прямо, вместо того чтобы повернуть направо, как предписывала разметка.

Жестче других на поступок Ефремова отреагировал спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, написав в своем Telegram-канале:

«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше… В тюрьму! Убийцу! Артист Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона!!! Это тюрьма! Михаил Ефремов подонок и убийца!!!... Пострадавший в ДТП Сергей Захаров умер ночью в больнице».

Более взвешенно и менее эмоционально выступил депутат Московской городской думы Андрей Медведев, предположив, что известный актер останется безнаказанным:

«Интересно, объявят ли Михаила жертвой политических репрессий? Разве наказали серьезно Руслана Шамсуарова? Мару Багдасарян? Или что, какого-то там певца, что перекрыл движение на Новом Арбате, потому что он клип снимал? Может, сидит юноша, что гонял на прекрасном Феррари по Минскому шоссе, устроил ДТП, в котором заживо сгорели два человека? Да нет же, не сидит. В бегах. Хотя три дня после ДТП дома был. Пострадавший водитель — обычный работяга, вот ему точно все равно, кто сломал ему жизнь. Известный актер или кто еще. О Ефремове сейчас переживать стоит в последнюю очередь».

Но люди переживают и жалеют. Например, актера жалеет главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, которой жалко и пострадавшего «парня» — 57-летнего Сергея Захарова, который скончался:

«Очень жаль Ефремова, он блистательный русский актер. Но еще жальче мне тех, кого он мог убить. И парня, который сейчас в Склифе».

Жалеет Ефремова и продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки:

«Очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом… Вместо того чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его „героем“ криминальной хроники. Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека (дай бог, чтобы врачи спасли ему жизнь). Мишу тоже жаль… В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно».

Не остался в стороне и депутат Госдумы Виталий Милонов, который требует посадить актера:

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма, — приводит kp.ru слова депутата. — Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов. Плевать, что он известный актер. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги».

Телеведущую и бывшего кандидата в президенты России Ксению Собчак, написавшую фамилию актера с ошибкой, кажется, больше всего впечатлило то, что Ефремов попался:

«Евремов-пьяный, пересек двойную сплошную, грозит статья... [ужас]», — написала она сразу после известия о происшествии.

Писатель Сергей Минаев ограничился тем, что призвал всех нас:

«не садиться за руль пьяными, нанюханными, обкуренными, в любом состоянии измененного сознания».

Разная реакция оказалась и у детей Михаила Ефремова. Cын Никита отреагировал просто и честно:

«Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается».

Дочь актера Анна-Мария Ефремова опубликовала в Instagram несколько сообщений:

«Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового. Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон».

Что грозит Ефремову — комментарий эксперта.

Фото: Instagram, vk.com