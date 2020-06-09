Этой ночью известный актер и любимец публики врезался на внедорожнике в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель фургона позже скончался в больнице.

Что нам на данный момент известно о ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов?

Авария произошла в центре Москвы, на Смоленской площади, около 23:00 мск 8 июня. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada . Водителя фургона зажало в салоне, его пришлось извлекать сотрудникам МЧС. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, в 5 часов утра он скончался в больнице. Это 67-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, работавший в Москве курьером. Сам Ефремов в аварии практически не пострадал. По некоторым данным, вместе с Михаилом Ефремовым в автомобиле находились актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Они тоже не пострадали. В момент происшествия актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения, это подтвердили в ГУ МВД по Москве. Экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Поддержать коллегу, к УВД, куда доставили Михаила Ефремова, сразу приехал актер театра «Современник» Сергей Гармаш. От комментариев он отказался, сказал, что просто «проезжал мимо». В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 7 лет колонии. Но если дело переквалифицируют в связи со смертью потерпевшего, срок может увеличиться до 12 лет. После допроса актера отпустили под подписку о невыезде.

Кстати, до этого Михаила Ефремова шесть раз пытались арестовать за неуплату штрафов. С 2018 года у него накопилось 29 постановлений на сумму 81 тыс. рублей. В основном — за неуплату парковки. В августе 2009 актер также устроил аварию в центре Москвы, но тогда обошлось без жертв.

Фото: Роман Канащук/ТАСС