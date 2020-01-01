Сейчас виновник ДТП находится под домашним арестом до 9 августа. Этот срок ему могут продлить.

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Вчера вечером Таганский райсуд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Он обвиняется в произошедшем в центре столицы 8 июня ДТП, жертвой которого стал водитель отечественного автомобиля.

Ефремов обвиняется по пункту «а» ч. 4. ст. 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения». Уголовное дело расследует УВД по ЦАО. Максимальное наказание за такой «проступок» может составлять до 12 лет лишения свободы. Сначала Ефремову инкриминировали более легкое преступление, но после смерти пострадавшего в ДТП дело было переквалифицировано на часть статьи, которая предусматривает более строгую ответственность.

Поскольку выяснилось, что артист проживает в Казарменном переулке, а не в Плотниковом, указанном в подписке о невыезде, следователь счел это нарушением, и в результате вместо подписки о невыезде подсудимому была выбрана более строгая мера пресечения — домашний арест. Артист против этого не возражал, чем вызвал неудовольствие своего адвоката Елизаветы Шаргородской, которая сказала, что не может выступать против воли клиента, но считает необоснованными доводы о том, что актер может скрыться и повлиять на свидетелей. По ее мнению, во время следствия заслуженный артист России вполне мог бы находиться и под подпиской о невыезде. Но это решение суда они обжаловать не собираются.

Отбывать домашний арест Ефремов будет в доме 4/5 в Плотниковом переулке. Без разрешения следователя ему запрещено покидать жилье, пользоваться интернетом и телефоном, отправлять и получать корреспонденцию, общаться со СМИ и иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае мера пресечения может быть изменена на арест. Надзирать за соблюдением предписанного обязаны сотрудники УФСИН, также на Ефремова наденут электронный браслет.

Юристы полагают, что у защитника Ефремова есть большие шансы добиться того, чтобы при согласии потерпевшей стороны его судили в особом порядке. Будут приняты во внимание награды и звания, положительные характеристики с места работы и то, что он впервые подвергается уголовному преследованию. У него есть хронические заболевания — он страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Кроме того, Ефремов — отец шестерых детей, из которых четверо (трое несовершеннолетних и 19-летняя дочь-студентка) находятся у него на иждивении. Артист также признал свою вину, пообещав оказать помощь семье погибшего экспедитора, которая проживает в Рязанской области. В том числе решение суда будет зависеть от того, как он договорится с родственниками погибшего и как будет помогать семье, где остались несовершеннолетние дети.

Хотя есть и отягчающие обстоятельства — за актером числятся неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также при медосвидетельствовании в его крови были обнаружены остаточные следы наркотиков.

Скорее всего, полагают юристы, его ждет до 6 лет колонии-поселения. Это не тюрьма, но место тоже не из приятных — осужденные находятся на определенной территории и обязаны каждый день отмечаться. Впрочем, за хорошее поведение можно надеяться и на условно-досрочное освобождение. Время содержания под домашним арестом засчитывается в срок лишения свободы из расчета 2 дня к одному. Домашний арест, как мера пресечения, избирается на два месяца, но по решению суда он может быть продлен.

Как только следствие завершится (порядка 3 месяцев), Михаилу Ефремову предъявят обвинение, состоится суд, где будет объявлено решение, через некоторое время решение суда вступит в законную силу и начнется отбывание наказания. До вступления решения суда в законную силу может уйти от полугода и более.

Почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием нетрезвых людей за рулем, отмечают в ГИБДД.



Фото: П/с Таганского суда/ТАСС и Сергей Фадеичев/ТАСС