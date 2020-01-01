Почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием нетрезвых людей за рулем, сообщил генерал-майор полиции Александр Быков.

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Несмотря на то, что общее количество аварий на российских дорогах с начала года сократилось и снизилась тяжесть ДТП, пьяных аварий по-прежнему много — практически каждая десятая происходит с участием нетрезвого водителя. Об этом замначальника ГУОБДД МВД генерал-майор полиции Александр Быков рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

С начала 2020 года произошло уже около 4,5 тысяч ДТП с участим нетрезвых водителей, в результате чего почти тысяча человек погибли и более 6200 получили травмы.

«Если говорить о количестве выявленных подразделениями Госавтоинспекции лиц, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, то за пять месяцев мы выявили порядка 240 тысяч таких фактов и отмечаем прирост. Также выявлено более 27 тысяч человек, севших за руль нетрезвыми повторно, а за это у нас, напомню, была введена уголовная ответственность», — сказал Александр Быков в программе «Россия в движении».

Особенно острая проблема — водители не только сами ездят в нетрезвом виде, но и перевозят детей после потребления алкогольных и других опьяняющих веществ. Только в этом году Госавтоинспекция выявила около 200 тысяч таких случаев, при том что каждый десятый ребенок гибнет после попадания в ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии.

В интервью, которое Александр Быков давал в апреле, он назвал наиболее проблемные регионы, где зафиксирован рост числа случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения: Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Марий Эл, Калининградская и Кемеровская области. Также отметил, что причиной гибели каждого четвертого участника ДТП становятся именно нетрезвые водители.

При этом основная задача ГИБДД не поймать и не наказать пьяного водителя, когда все плохое уже случилось, а создать такие условия и сформировать такое информационное поле, чтобы нетрезвый человек даже не думал садиться за руль, чтобы он знал, что наказание неминуемо последует.

Дискуссия по ужесточению наказания пьяных водителей вновь разгорелась после резонансного ДТП, произошедшего 8 июня, когда по вине нетрезвого актера Михаила Ефремова погиб водитель фургона.

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