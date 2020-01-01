Дело Ефремова: четверть погибших в ДТП — из-за пьяных водителей — журнал За рулем

Дело Ефремова: четверть погибших в ДТП — из-за пьяных водителей

Почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием нетрезвых людей за рулем, сообщил генерал-майор полиции Александр Быков.

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Несмотря на то, что общее количество аварий на российских дорогах с начала года сократилось и снизилась тяжесть ДТП, пьяных аварий по-прежнему много — практически каждая десятая происходит с участием нетрезвого водителя. Об этом замначальника ГУОБДД МВД генерал-майор полиции Александр Быков рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

С начала 2020 года произошло уже около 4,5 тысяч ДТП с участим нетрезвых водителей, в результате чего почти тысяча человек погибли и более 6200 получили травмы.

«Если говорить о количестве выявленных подразделениями Госавтоинспекции лиц, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, то за пять месяцев мы выявили порядка 240 тысяч таких фактов и отмечаем прирост. Также выявлено более 27 тысяч человек, севших за руль нетрезвыми повторно, а за это у нас, напомню, была введена уголовная ответственность», — сказал Александр Быков в программе «Россия в движении».

Особенно острая проблема — водители не только сами ездят в нетрезвом виде, но и перевозят детей после потребления алкогольных и других опьяняющих веществ. Только в этом году Госавтоинспекция выявила около 200 тысяч таких случаев, при том что каждый десятый ребенок гибнет после попадания в ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии.

В интервью, которое Александр Быков давал в апреле, он назвал наиболее проблемные регионы, где зафиксирован рост числа случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения: Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Марий Эл, Калининградская и Кемеровская области. Также отметил, что причиной гибели каждого четвертого участника ДТП становятся именно нетрезвые водители.

При этом основная задача ГИБДД не поймать и не наказать пьяного водителя, когда все плохое уже случилось, а создать такие условия и сформировать такое информационное поле, чтобы нетрезвый человек даже не думал садиться за руль, чтобы он знал, что наказание неминуемо последует.

  • Дискуссия по ужесточению наказания пьяных водителей вновь разгорелась после резонансного ДТП, произошедшего 8 июня, когда по вине нетрезвого актера Михаила Ефремова погиб водитель фургона.

Фото: depositphotos.com

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