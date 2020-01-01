Актера ругают и жалеют, а некоторые пользователи выдвигают невероятные версии случившегося.

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Авария, произошедшая на Садовом кольце В Москве по вине актера Михаила Ефремова, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров, активно обсуждается в социальных сетях. Мы уже приводили мнения известных людей об аварии. Теперь — слово общественности.

Естественно, многие люди ругают актера, называя его убийцей и безответственным — это ожидаемая реакция общества:

«Михаил допился! Алкаш! Из за таких вот погибают или становятся калеками ни в чем не повинные люди ! Пусть отвечает по закону! Перед законом все должны быть ровны! Может, сидя в тюрьме, Ефремов осознает что творит!», — высказалась Анна Аношкина, и это мнение разделяют многие.

Но не это примечательно в реакции людей. Немало пользователей соцсетей недовольны тем, как освещается авария в СМИ и какие формулировки подбирают журналисты:

«Попал в ДТП???? Он устроил ДТП!!!! Алкаш!!! Неужели трудно такси вызвать??? Человек из-за него пострадал, и не факт, что выживет... Это просто дно», — пишет пользователь Angelina Bardina-Smoliyanova.

Естественно, досталось и отцу Михаила Ефремова — Олегу, а также детям актера:

«Позорит своего замечательного отца ну и детей тоже... А говорят, талант не пропьешь. К сожалению, вот яркий пример... Лечите, пока не поздно... Второй Панин...», — сравнивает Михаила с другим скандальным актером Galina Polyakova.

Есть и те, кому жаль и Михаила Ефремова, и то, что так получилось. Пожалуй, это очень человечно, пока не окажешься покалеченным и зажатым в автомобиле из-за пьяного «оступившегося».

«Как жаль! По-моему, я думаю, что в случаях алкоголизма особенно необходимо социальное и семейное понимание и лечение заболевания, так как тюрьма не является решением», — уверена Mariano Gutierrez.

Находятся и те, кто не увидел ничего особенного в произошедшей аварии, виновником которой стал человек, пропагандировавший человеческие ценности и являвшийся, в некотором роде, образцом ответственного социального мышления:

«По миру попадают в ДТП в нетрезвом состоянии миллионы людей каждый день. А тут хороший человек и отменный артист попал в ДТП. Это просто для журналистов сенсация», — дает сенсационный взгляд на действия преступника Рамис Турсунов.

Несложно было предположить, что некоторые люди, которых не так много, кстати, увидят в случившемся политическую подоплеку. Вот типичное высказывание сторонников данной теории словами пользователя Rinat Nuryaev:

«Дождалась власть, что бы Ефремов оступился и совершил проступок, сейчас будут уничтожать по старой схеме!», — предвидит Rinat Nuryaev. «Теперь появился повод поквитаться Власти за стишки антипутинские...», — отмечает Larisa Pochekunina.

Но самую интересную теорию выдвинул пользователь с псевдонимом «Гражданин РФ»:

«Имеет смысл машину Ефремова срочно отправить на независимую экспертизу. Тут не исключена более тонкая игра, когда на определенной стадии человека могли „усадить“ за руль автомобиля с предварительно выведенной из строя тормозной системой или еще с какой-нибудь поломкой, которая проявит себя на скорости. При наличии интереса еще и не такие подставы устраивают. Я его не оправдываю, но проверить эту версию нужно, и как можно скорее. Уж слишком много и жестко он выступал в последнее время против действующей власти…»

Юрист и автожурналист Сергей Смирнов прокомментировал произошедшее. Его эта авария, увы, не удивила.

Фото: r_memel / Twitter