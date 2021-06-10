Вы спрашивали про грузовой Ларгус. Есть ответ! — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Вы спрашивали про грузовой Ларгус. Есть ответ!

В серию такие версии не пойдут. Но фургон для частника сделают под заказ, и быстро.

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:


— Заинтересовали автомобили из материала «Первая грузовая ступень». Производятся ли все эти переделанные Ларгусы и Нивы хоть в каком-то заметном количестве, или их делают строго под заказ каждого конкретного клиента?

Материалы по теме
Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива

Новое семейство Прима создано на базе трех моделей — Гранты, Ларгуса и классической Нивы, которая теперь называется Niva Legend.

— Конечно, о массовом производстве под склад речь не идет — не тот сегмент. Большая часть машин выпускается в специализированных исполнениях для госструктур, а такие автомобили не покупают через автосалоны.

Прима — это полурамные грузовички. Схема типична для субкомпактных «коммерсантов», некоторых пикапов и LCV: к кабине, отрезанной «по-живому», пристыковывают раму, на которую водружают надстройки.

Однако базовый фургон для частника тоже обещают ­сделать достаточно быстро.

Базовый вариант Гранты Прима: фургон на 6,7 кубометра, грузоподъемность 900 кг.
Базовый вариант Гранты Прима: фургон на 6,7 кубометра, грузоподъемность 900 кг.

Нива в промтеховском варианте — шикарная замена уазовской «буханке». По проходимости ей не уступит, уровень комфорта несравним.




У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
180
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...