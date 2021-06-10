Вы спрашивали про грузовой Ларгус. Есть ответ!

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Материалы по темеНовые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива
Новое семейство Прима создано на базе трех моделей — Гранты, Ларгуса и классической Нивы, которая теперь называется Niva Legend.
— Конечно, о массовом производстве под склад речь не идет — не тот сегмент. Большая часть машин выпускается в специализированных исполнениях для госструктур, а такие автомобили не покупают через автосалоны.
Прима — это полурамные грузовички. Схема типична для субкомпактных «коммерсантов», некоторых пикапов и LCV: к кабине, отрезанной «по-живому», пристыковывают раму, на которую водружают надстройки.
Однако базовый фургон для частника тоже обещают сделать достаточно быстро.
Базовый вариант Гранты Прима: фургон на 6,7 кубометра, грузоподъемность 900 кг.
Нива в промтеховском варианте — шикарная замена уазовской «буханке». По проходимости ей не уступит, уровень комфорта несравним.
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