Вы спрашивали про грузовой Ларгус. Есть ответ!

В серию такие версии не пойдут. Но фургон для частника сделают под заказ, и быстро.

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:





Новое семейство Прима создано на базе трех моделей — Гранты, Ларгуса и классической Нивы, которая теперь называется Niva Legend.

— Конечно, о массовом производстве под склад речь не идет — не тот сегмент. Большая часть машин выпускается в специализированных исполнениях для госструктур, а такие автомобили не покупают через автосалоны.

Прима — это полурамные грузовички. Схема типична для субкомпактных «коммерсантов», некоторых пикапов и LCV: к кабине, отрезанной «по-живому», пристыковывают раму, на которую водружают надстройки.

Однако базовый фургон для частника тоже обещают ­сделать достаточно быстро.

Базовый вариант Гранты Прима: фургон на 6,7 кубометра, грузоподъемность 900 кг.

Нива в промтеховском варианте — шикарная замена уазовской «буханке». По проходимости ей не уступит, уровень комфорта несравним.











