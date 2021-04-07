Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива

ОСТРОВОК БЛАГОПОЛУЧИЯ Компании «Промтех» (бывший «Самотлор-НН») больше 25 лет. История началась с переоборудования ГАЗелей. За четверть века завод сделал больше 40 тысяч автомобилей. Причем 9000 штук построили в одном только 2007‑м! В разные годы пробовали выйти в сегмент средних автобусов, запускали СП с Iveco под локализацию модели Daily — не пошло. Основную часть машин выпускают по госзаказам, акценты меняются в зависимости от ситуации. В 2019 году в приоритете были социальные такси, а в «ковидном» 2020‑м взлетел спрос на недорогие медицинские автомобили: сделали много санитарок на базе Ларгусов. Это обычный универсал с носилками и матовыми стеклами без оборудования. Ожидают, что повышенный спрос на машины с красным крестом сохранится и в этом году. Все в 2020‑м простаивали, а «Промтеху» было некогда. Выпуск вырос с 1000 до 1600 автомобилей, работали в две смены. И сейчас на недостаток заказов не жалуются. Сваленных по углам златых гор не видно: заработанное уходит в расширение производства. На нынешней территории даже образуются пробки из перегоняемых машин. До конца 2021 года введут около 5000 м2 новых площадей. Локализация производства — 85%. Это доля не просто отечественных комплектующих, а именно своих, производимых тут же на своем заводе. Часть деталей даже «экспортируют» сторонним компаниям, включая… сам ГАЗ!