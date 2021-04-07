Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива

«Спецназ» на базе Лад
В сегмент субкомпактных «коммерсантов» нижегородская компания «Промтех» (ранее — «Самотлор-НН») вышла под конец 2017 года с моделью Ларгус Куб. Новое семейство Прима создано на базе трех моделей — Гранты, Ларгуса и классической Нивы, которая теперь называется Niva Legend.
Прима — это полурамные грузовички. Схема типична для субкомпактных «коммерсантов», некоторых пикапов и LCV: к кабине, отрезанной «по-живому», пристыковывают раму, на которую водружают надстройки.
Фишки семейства Прима
Главная особенность — под задним свесом. На все эти машины ставят пневмобаллоны. Рессоры, амортизаторы, жесткий мост — всё остается. «Пневма» лишь делает ход мягче и поддерживает кузов от проседания под грузом или с годами.
Комплектующие китайские, но, как уверяют, проверенные и надежные. Можно поставить простые «автономные» баллоны. Им на производстве задают давление 4,5 атм, и оно уже не меняется. Более продвинутый вариант — регулируемые баллоны. C пульта управления в салоне можно изменять жесткость подвески и высоту кузова.
На ходу быстро выяснилось, что смягчать ход «статическая пневма» умеет неплохо и осанку порожних машин поддерживает как надо. А вот на тяжелых скорых, как мне показалось, запас по высоте уже минимальный. А ведь в медицинском модуле могут ехать три человека, и это еще 200–250 кг сверху.
ИнтерьерВ кабинах всех трех машин просторно. Я опасался, что задняя стенка не даст мне комфортно усесться при 186 см роста. Но все хорошо, даже в Ниве. Проблемы будут только у тех, кто привык откидывать спинку далеко назад. За креслами сохранились «обрезки» пола, что в ногах задних пассажиров. В отсутствие багажника в эти ниши удобно класть инструмент и небольшие сумки: их не заметят даже особо любопытные.
Длина всех моделей семейства Прима превышает 5 м. Такого на базе субкомпактных легковушек прежде не делали!
Широкий «кунг», конечно, обрезает сектор обзора через боковые зеркала. Водителям Гранты и Нивы это не мешает. У Ларгуса зеркала небольшие, и дискомфорта чуть больше. Паркуясь задним ходом, главное — не обмануться: в легковом интерьере легко забываешь, что длина машины — больше пяти метров.
Моторы
С Грантой всё намного грустнее: 87 сил… Другие моторы ВИС не берет, ведь машина должна быть максимально дешевой. Плюс довесок к массе больше полутонны — с 1560 до 2100 кг. Ездить придется «шепотом», иначе быстро убьете все агрегаты запредельными нагрузками. «Скорую помощь», кстати, могут построить даже из Гранты, и тогда серьезная масса станет для машины постоянной ношей.
Задача Нивы — провезти через бездорожье. На мой взгляд, в промтеховском варианте это шикарная замена уазовской «буханке». По проходимости ей не уступит, уровень комфорта несравним. ГАЗели и Соболи вместительнее, однако с полным приводом почему-то встречаются сравнительно нечасто. И тоже не дешевы.
Нива Прима неспешно перемещается в пространстве: набор скорости с 83‑сильным мотором занимает вечность. Малейший изгиб дороги, и машина теряет ход: переключайся на ступень-две ниже. Раскачка кормы на мягкой «пневме» тоже намекает, что скорость этому автомобилю чужда.
Рынок порвут?
Это вряд ли. Обычный Ларгус-фургон и ГАЗели более привычны. Но возможность выбора — это отлично.
Пока ОТТС получено только на Гранту, на остальные модели документы в процессе оформления. Да и по ценам конкретики нет. Простенькие и менее вместительные фургоны ВИСа стоят от 772 000 рублей за Гранту и от 870 000 рублей за Ниву. Варианты «Промтеха» будут минимум тысяч на 100–150 дороже. Но дешевле на рынке при таком объеме грузового отсека всё равно ничего нет.
|Интересная задумка, много версий
|Вопросы к ресурсу агрегатов при массе 2–2,1 т
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ОСТРОВОК БЛАГОПОЛУЧИЯ
Компании «Промтех» (бывший «Самотлор-НН») больше 25 лет. История началась с переоборудования ГАЗелей. За четверть века завод сделал больше 40 тысяч автомобилей. Причем 9000 штук построили в одном только 2007‑м! В разные годы пробовали выйти в сегмент средних автобусов, запускали СП с Iveco под локализацию модели Daily — не пошло.
Основную часть машин выпускают по госзаказам, акценты меняются в зависимости от ситуации. В 2019 году в приоритете были социальные такси, а в «ковидном» 2020‑м взлетел спрос на недорогие медицинские автомобили: сделали много санитарок на базе Ларгусов. Это обычный универсал с носилками и матовыми стеклами без оборудования. Ожидают, что повышенный спрос на машины с красным крестом сохранится и в этом году.
Все в 2020‑м простаивали, а «Промтеху» было некогда. Выпуск вырос с 1000 до 1600 автомобилей, работали в две смены. И сейчас на недостаток заказов не жалуются. Сваленных по углам златых гор не видно: заработанное уходит в расширение производства. На нынешней территории даже образуются пробки из перегоняемых машин. До конца 2021 года введут около 5000 м2 новых площадей.
Локализация производства — 85%. Это доля не просто отечественных комплектующих, а именно своих, производимых тут же на своем заводе. Часть деталей даже «экспортируют» сторонним компаниям, включая… сам ГАЗ!
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