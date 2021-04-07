Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — журнал За рулем

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Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива

Таких Лад мы еще не видели: полная масса — за две тонны.

«Спецназ» на базе Лад

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Лада Ларгус Куб — тест-драйв ЗР

В сегмент субкомпактных «коммерсантов» нижегородская компания «Промтех» (ранее — «Самотлор-НН») вышла под конец 2017 года с моделью Ларгус Куб. Новое семейство Прима создано на базе трех моделей — Гранты, Ларгуса и классической Нивы, которая теперь называется Niva Legend.

Прима — это полурамные грузовички. Схема типична для субкомпактных «коммерсантов», некоторых пикапов и LCV: к кабине, отрезанной «по-живому», пристыковывают раму, на которую водружают надстройки.

Гранту и Ниву в таких вариантах все, наверное, видели хотя бы раз, их давно выпускает ВИС. От него они и приходят на «Промтех». Легковой кузов, сделанный на АВТОВАЗе, на ВИСе превращают в полурамный грузовик, а из ворот «Промтеха» он выходит с усиленной рамой и фургоном на ней.

Ларгуса в аналогичном исполнении у ВИСа нет, его придумал и производит «Промтех».


Фишки семейства Прима

Главная особенность — под задним свесом. На все эти машины ставят пневмобаллоны. Рессоры, амортизаторы, жесткий мост — всё остается. «Пневма» лишь делает ход мягче и поддерживает кузов от проседания под грузом или с годами.


Пневмобаллоны в задней подвеске — обязательное оборудование всех Прим.
Пневмобаллоны в задней подвеске — обязательное оборудование всех Прим.

Комплектующие китайские, но, как уверяют, проверенные и надежные. Можно поставить простые «автономные» баллоны. Им на производстве задают давление 4,5 атм, и оно уже не меняется. Более продвинутый вариант — регулируемые баллоны. C пульта управления в салоне можно изменять жесткость подвески и высоту кузова.


Накопивший огромный опыт в производстве скорых «Промтех» может сделать такую и на базе Гранты.
Накопивший огромный опыт в производстве скорых «Промтех» может сделать такую и на базе Гранты.

У скорых класса А (перевозка больных) и В (с оборудованием для оказания помощи в пути) разные интерьеры. Класс С — это уже реанимобили, их делают только на базе более вместительных машин.
У скорых класса А (перевозка больных) и В (с оборудованием для оказания помощи в пути) разные интерьеры. Класс С — это уже реанимобили, их делают только на базе более вместительных машин.

Модуль рассчитан на двоих сопровождающих и одни носилки. Сиденья и крепления тоже ­собственного производства.
Модуль рассчитан на двоих сопровождающих и одни носилки. Сиденья и крепления тоже ­собственного производства.

На ходу быстро выяснилось, что смягчать ход «статическая пневма» умеет неплохо и осанку порожних машин поддерживает как надо. А вот на тяжелых скорых, как мне показалось, запас по высоте уже минимальный. А ведь в медицинском модуле могут ехать три человека, и это еще 200–250 кг сверху.

Интерьер

В кабинах всех трех машин просторно. Я опасался, что задняя стенка не даст мне комфортно усесться при 186 см роста. Но все хорошо, даже в Ниве. Проблемы будут только у тех, кто привык откидывать спинку далеко назад. За креслами сохранились «обрезки» пола, что в ногах задних пассажиров. В отсутствие багажника в эти ниши удобно класть инструмент и небольшие сумки: их не заметят даже особо любопытные.

Длина всех моделей семейства Прима превышает 5 м. Такого на базе субкомпактных легковушек прежде не делали!


Ларгус Куб. При его производстве срезают всё, что позади передней двери и выше поясной линии, надстраивая объемный «каблук».
Ларгус Куб. При его производстве срезают всё, что позади передней двери и выше поясной линии, надстраивая объемный «каблук».

Базовый вариант Гранты Прима: фургон на 6,7 кубометра, грузоподъемность 900 кг. Обратите внимание на еще одну фишку семейства — обтекатели вдоль рамы. Вид с ними сразу стал благо­роднее.
Базовый вариант Гранты Прима: фургон на 6,7 кубометра, грузоподъемность 900 кг. Обратите внимание на еще одну фишку семейства — обтекатели вдоль рамы. Вид с ними сразу стал благо­роднее.

Ларгус Прима поднимает столько же, сколько Гранта, но объем чуть ­больше — 7 м.
Ларгус Прима поднимает столько же, сколько Гранта, но объем чуть ­больше — 7 м.

Широкий «кунг», конечно, обрезает сектор обзора через боковые зеркала. Водителям Гранты и Нивы это не мешает. У Ларгуса зеркала небольшие, и дискомфорта чуть больше. Паркуясь задним ходом, главное — не обмануться: в легковом интерьере легко забываешь, что длина машины — больше пяти метров.

Моторы

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В динамике меньше остальных проигрывает Ларгус Прима. «Промтех» делает ставку на версии со 106‑сильным двигателем, да и прибавка в полной массе всего 100 кг относительно серийной машины (2100 кг против 2000). Изрядно выросшая площадь фронтальной проекции явно поднимает расход бензина. Точных данных нет — думаю, литра два на сотню. Массивный профиль чувствителен к боковому ветру. Но и без него на неровностях машину сильно раскачивает влево‑вправо.

С Грантой всё намного грустнее: 87 сил… Другие моторы ВИС не берет, ведь машина должна быть максимально дешевой. Плюс довесок к массе больше полутонны — с 1560 до 2100 кг. Ездить придется «шепотом», иначе быстро убьете все агрегаты запредельными нагрузками. «Скорую помощь», кстати, могут построить даже из Гранты, и тогда серьезная масса станет для машины постоянной ношей.


Пусть вас не смущает надпись «Техническая служба». Раскраска не врет: этот вариант фургона придумали для Почты России. Водитель развозит трех-четырех почтальонов по деревням, а потом забирает их обратно. В кузове уютно, есть столик, печка, розетки и свет.
Пусть вас не смущает надпись «Техническая служба». Раскраска не врет: этот вариант фургона придумали для Почты России. Водитель развозит трех-четырех почтальонов по деревням, а потом забирает их обратно. В кузове уютно, есть столик, печка, розетки и свет.

Внутри не теснее, чем в исходных легковушках. При росте 186 см недостатка места не ощутил.
Внутри не теснее, чем в исходных легковушках. При росте 186 см недостатка места не ощутил.


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Задача Нивы — провезти через бездорожье. На мой взгляд, в промтеховском варианте это шикарная замена уазовской «буханке». По проходимости ей не уступит, уровень комфорта несравним. ГАЗели и Соболи вместительнее, однако с полным приводом почему-то встречаются сравнительно нечасто. И тоже не дешевы.


Нива Прима неспешно перемещается в пространстве: набор скорости с 83‑сильным мотором занимает вечность. Малейший изгиб дороги, и машина теряет ход: переключайся на ступень-две ниже. Раскачка кормы на мягкой «пневме» тоже намекает, что скорость этому автомобилю чужда.

Рынок порвут?

Это вряд ли. Обычный Ларгус-фургон и ГАЗели более привычны. Но возможность выбора — это отлично.

Пока ОТТС получено только на Гранту, на остальные модели документы в процессе оформления. Да и по ценам конкретики нет. Простенькие и менее вместительные фургоны ВИСа стоят от 772 000 рублей за Гранту и от 870 000 рублей за Ниву. Варианты «Промтеха» будут минимум тысяч на 100–150 дороже. Но дешевле на рынке при таком объеме грузового отсека всё равно ничего нет.


Интересная задумка, много версий Вопросы к ресурсу агрегатов при массе 2–2,1 т



ОСТРОВОК БЛАГОПОЛУЧИЯ

Компании «Промтех» (бывший «Самотлор-НН») больше 25 лет. История началась с переоборудования ГАЗелей. За четверть века завод сделал больше 40 тысяч автомобилей. Причем 9000 штук построили в одном только 2007‑м! В разные годы пробовали выйти в сегмент средних автобусов, запускали СП с Iveco под локализацию модели Daily — не пошло.

Основную часть машин выпускают по госзаказам, акценты меняются в зависимости от ситуации. В 2019 году в приоритете были социальные такси, а в «ковидном» 2020‑м взлетел спрос на недорогие медицинские автомобили: сделали много санитарок на базе Ларгусов. Это обычный универсал с носилками и матовыми стеклами без оборудования. Ожидают, что повышенный спрос на машины с красным крестом сохранится и в этом году.

Все в 2020‑м простаивали, а «Промтеху» было некогда. Выпуск вырос с 1000 до 1600 автомобилей, работали в две смены. И сейчас на недостаток заказов не жалуются. Сваленных по углам златых гор не видно: заработанное уходит в расширение производства. На нынешней территории даже образуются пробки из перегоняемых машин. До конца 2021 года введут около 5000 м2 новых площадей.

Локализация производства — 85%. Это доля не просто отечественных комплектующих, а именно своих, производимых тут же на своем заводе. Часть деталей даже «экспортируют» сторонним компаниям, включая… сам ГАЗ!

Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива

Таких Лад мы еще не видели: полная масса — за две тонны.

Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237232Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237222Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237223Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237226Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237227Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237225Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237230Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237231Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237228Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237229Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива
Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива

Таких Лад мы еще не видели: полная масса — за две тонны.

Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237226Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237228Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237227Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237229Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237223Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237222Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237225Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237231Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237230Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива — фото 1237232Новые и 5-метровые (!) Гранта, Ларгус и Нива

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