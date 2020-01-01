3 проблемы Лады 4x4, с которыми знакомы все владельцы

Серьезной оптимизации советский внедорожник подвергся впервые за 27 лет. Стоило ли ее затевать, если мы так долго обходились без изменений? «За рулем» выяснил это у тех, кто уже купил обновленную Ладу 4x4.

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Официальный сайт АВТОВАЗа встречает посетителей фразой: «Добро пожаловать в мир Lada 4х4! Мир, в котором для вас открываются совершенно новые возможности!». Отзывы реальных владельцев говорят о том, что за новыми возможностями Нивы… простите, Lada 4х4, скрываются уже знакомые многим недочеты.

Принципиальных изменений в Ладе не так много — серьезному пересмотру подвергся разве что салон. Кстати, именно ему автолюбители устраивают «разнос» чаще всего.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают герои публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями эксплуатации и обслуживания.

Надеяться на то, что производитель доведет до совершенства Ладу 4х4, уже не приходится. У АВТОВАЗа другие заботы: он готовит новую Ниву на платформе Дастера.

Сиденья

Передние сиденья модернизированной Лады получили развитую боковую поддержку и новый механизм складывания. Насколько они комфортны и практичны в реальности, вопрос открытый. Высокому человеку за рулем, скорее всего, будет не хватать продольной регулировки. За счет того, что спинки передних сидений стали чуть толще, у пассажиров заднего ряда остается меньше пространства для ног. Но самый досадный момент — недостаточная износостойкость обивки. Некоторые владельцы внедорожника жалуются, что сиденья успели промяться на небольшом пробеге.

Lakirovka (drive2.ru):

Проехал 746 километров. Что-то не то с сидушкой обновленных кресел или моей пятой точкой.

Водительское сиденье выглядит так, будто машина проехала как минимум 50 000 км. А на самом деле — не больше 1000.

Кузов

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Трудности могут подстерегать обладателя Лады 4x4 уже на первой мойке или во время сильного дождя. Вода в салон проникает разными способами. Когда-то почти каждый владелец сталкивался с протечкой через уплотнитель лобового стекла. Под ним имеются дренажные отверстия. Если они забиваются грязью, вода уходит в салон. Одно из решений: вклеить стекло.

Вася (drom.ru):

На мойке высокого давления дважды попадала вода в салон с пассажирской стороны при струе вдоль кузова. Учитываю это и мою под прямым углом. Уплотнитель вроде весь на месте и в порядке.

А еще тот же владелец Лады 4х4 перечислил доработки, которые пришлось сделать после покупки машины:

Подушка на сиденье, чтобы повыше сидеть, пластиковые подкрылки и изолента на замок багажника, чтобы не стучало на кочках.

Жалобы владельцев на запорный механизм багажной двери по-прежнему встречаются. Проблема не только в стуке при езде по неровной дороге. Бывает, что дверь подклинивает и не открывается. Причина в плохо отрегулированном механизме замка.

Кроме того, архаично выглядят два ключа (для замка зажигания и для дверных замков) вместо единого, как у всех современных автомобилей.

Антикоррозионная обработка

Низкое качество лакокрасочного покрытия и слабая коррозийная стойкость — две беды, которые вазовцам тоже никак не удается победить. Бывалые нивоводы в курсе этой особенности, поэтому включают антикоррозийную обработку в список обязательных расходов. А вот для тех, кто впервые приобрел Ладу 4x4, «рыжики» на багажной двери, порогах или стойках кузова нового автомобиля могут стать неприятным открытием.

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Azorg (drive2.ru):

По опыту эксплуатации предыдущей Нивы 3д, по результатам осмотров других машин, вынужден с сожалением констатировать факт, что Нивы ржавеют хорошо! Да, металл потолще, чем на более современных машинах, но из-за качества металла или из-за качества обработки, сварки, покраски машины эти начинают «цвести» в первый же год. Новый техпроцесс по нанесению катафорезного грунта почти не дал эффекта. Предыдущая Нива ржавела по всем швам и кое-где даже под заводской краской. Решение о необходимости выполнения процедуры антикоррозийной обработки было принято еще до покупки.

Сверху — заводская обработка. Экономия антикоррозионного состава и небрежность исполнения очевидны. Владельцы машин решают проблему радикально, обрабатывая все днище целиком (фото внизу). Процедура занимает порядка двух часов и обходится в 9000–13 000 рублей, в зависимости от исполнителя.

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Перечисленные владельцами недостатки можно условно объединить в одну группу: «новое исполнение — старые проблемы». Да, рестайлинговая Lada обзавелась приятным внешним видом и полезными опциями. Взять хотя бы приборную панель, на которой бортовик теперь отображает средний и моментальный расход топлива и запас хода, или подушку безопасности — правда, она одна, но раньше-то и этого не было.

Однако многое инженерам АВТОВАЗа еще предстоит довести до ума. Улучшенная шумоизоляция по-прежнему заставляет водителя повышать голос при разговоре с пассажирами во время езды на высокой скорости. С другой стороны, подобные недочеты можно простить автомобилю стоимостью от 567 тыс. рублей, которому на российском бездорожье попросту нет равных. Согласны? — пишите в комментариях. Не согласны? — тоже пишите.

Лучшее, что произошло с Нивой за все годы ее существования, — тут.