Обновленная Лада 4х4: самый детальный обзор

Дождались! Родная Нива пережила серьезную модернизацию впервые с 1993 года. «За рулем» протестировал один из первых появившихся в Москве автомобилей в экстремальных условиях. Рассказываем, что в этой Ладе принципиально нового и сколько она теперь стоит.

С конца 2019 года АВТОВАЗ выпускает только обновленные машины, которые уже есть у дилеров. Все обновления, о которых пойдет речь, коснулись трех- и пятидверных версий, обычных модификаций и исполнения Urban. Правда, каких-то грандиозных метаморфоз все равно не случилось, даром что с последней существенной модернизации прошло почти 30 лет. Ладе решили серьезно обновить только салон. Но изменения эти заметны и вызывают положительные эмоции.

Эргономика

Материалы по теме Обновленная Lada 4х4 поступила в продажу — цены известны

Приборы сделаны на базе грантовских, но их дизайн совершенно новый. И точно на любителя: короткие широкие стрелки, оранжевые шкалы, радиальная оцифровка. Между шкалами появился дисплей трип-компьютера, на котором отображается даже расход топлива. Это значит, что вазовцы не постеснялись вывести эту величину — известно, что Нива довольно прожорлива.

В работе системы пока есть недочеты: при переключении режимов подачи воздуха иногда слышны щелчки заслонок, а вентиляторы изрядно шумят даже на минимальной скорости. Появились красивые сопла системы вентиляции, правда, рукоятки на дефлекторах местами люфтят, но во время езды своего положения не меняют.

Полностью изменилась передняя панель. Огромный допотопный руль в новую концепцию не вписывается катастрофически. За счет старой рулевой колонки сохранился архаичный блок подрулевых переключателей со старыми режимами, которые уже давно никого не устраивают.

Над блоком «климата» расположился новый блок кнопок: включение заднего дворника, омыватель и обогрев заднего стекла. По центру оказалась кнопка аварийки, переехавшая с рулевой колонки, теперь она выглядит как невзрачная резиновая заглушка. Дальше — кнопка включения кондиционера (он доступен только в комплектации «Люкс + кондиционер») и кнопка рециркуляции воздуха. Кнопки хорошо включаются и практически все оснащены световой индикацией.

На смену архаичным ползункам климатической установки пришел современного вида блок с круглыми рукоятками и электромеханическим приводом. Ручка складывания переднего кресла переместилась на верхнюю часть спинки, что добавило удобств задним пассажирам, которые теперь могут не только задвинуть переднее сиденье назад, но и легко расчистить себе путь к выходу, если помочь некому.

Вместительность и комфорт

Передние сиденья стали гораздо лучше по форме, профилю и наполнению. По салазкам они теперь перемещаются благодаря рукоятке во всю ширину подушки. Салазки калиновские, но механизм складывания на трехдверной машине, естественно, свой.

Сзади в Ниве тесно, как и раньше. Сиденье осталось таким же, механизм складывания тоже. Как и раньше, чтобы его сложить, нужно сначала чуть отодвинуть вперед передние сиденья. И тогда человек высокого роста ехать за рулем не сможет.

Сзади появились выдвижные аккуратно обшитые подголовники, которые прячутся практически заподлицо со спинкой.

По словам специалистов АВТОВАЗа, в дверных проемах появился новый уплотнитель. Хотя выглядит он как старый. Теперь у Лады и новые ограничители дверей — почти такие же, как на Sandero и Largus. Фиксаторы срабатывают в двух положениях двери: когда она открыта максимально и когда находится посередине. При этом в среднем положении дверь фиксируется слабо.

Открыть багажник по-прежнему сможет только знаток — с помощью маленькой ручки на боковой панели в салоне. Багажник такой же маленький, зато в нем появились 12-вольтовая розетка и новый замок. Последний теперь либо закрывается полностью, либо не закрывается, за счет чего должен работать лучше, чем предшественники.

Приятные и не очень мелочи

Материалы по теме К юбилею Нивы: ретротест ВАЗ-2121

На приливе центральной консоли появились две розетки на 12 В, розеток USB как не было, так и нет. Блок управления светом, расположенный слева от рулевой колонки, тоже новый. Появилась кнопка включения задних противотуманок. На версии Urban кнопок две. Вторая включает передние противотуманки, интегрированные в передний бампер.

Изменился и плафон освещения на потолке. К режимам работы при открытых дверях и принудительному добавилась кнопка SOS системы ЭРА-ГЛОНАСС. Кстати, без этой системы Ладу теперь продавать нельзя. А чтобы соблюсти требования по сертификации для ЭРА-ГЛОНАСС, производителю пришлось оснастить автомобиль подушкой безопасности. Поэтому теперь на Lada 4x4 есть одна боковая подушка, о чем сообщает нашивка Airbag на водительском сиденье.

Перчаточный ящик стал больше и изменился внутри. Внизу теперь большое пространство, куда без проблем можно положить бумаги и журналы формата А4, сверху полочка для мелких вещей. Бардачок неохлаждаемый. Вместо старого натяжного появился современный формованный потолок с очень приятным ворсовым покрытием и идеальной подгонкой.

Как едет обновленная Лада 4х4

Глобальных конструктивных изменений Lada 4x4 не претерпела. В подкапотном пространстве появился блок флажковых предохранителей. Благодаря этому Нива стала более современным и, хочется верить, более надежным автомобилем. Также изменились опоры силового агрегата, они призваны снизить вибронагруженность. На Lada 4x4 по-прежнему ставят не жестко закрепленную с коробкой раздатку, да и блокировка дифференциала сохранилась. Значит, машина должна ехать так же, как и раньше. Проверим.

Под капотом тот же мотор объемом 1,7 л и мощностью 83 л. с., та же 5-ступенчатая коробка, запаска (полноразмерное колесо, только на штамповке).

За что страна гордится Нивой, так это за ее сумасшедшую проходимость. Тяги мотора машине никогда не хватало, но если умело пользоваться скоростью и демультипликатором, то проблем в большинстве случаев не возникает. Мы выбирались из внушительных ям даже на верхнем ряду раздаточной коробки, а блокировку центра использовали считанные разы. Из диагонального вывешивания, которое с Нивой случается редко, она выбирается достойно, хоть и остается не абсолютным вездеходом. С другой стороны, даже неискушенный водитель на этой машине с ее огромным клиренсом и внушительной энергоемкостью подвески уедет довольно далеко. О качестве дороги, сидя за рулем Lada 4x4, можно особенно не задумываться благодаря штатной металлической защите моторного отсека.

Из старых «косяков» на Ниве остался гул, когда руль находится в крайнем положении, и запотевание фар.

Ездовой комфорт и экономичность

Материалы по теме Lada 4x4: лучшее, что с ней произошло за 42 года

Каждый, кто садится на Ниву, знает, что расход топлива будет большим. При перемещении на машине с 1,7-литровым мотором на скорости 105–110 км/ч и на ровном газу получится где-то 10,5 л на 100 км. Как и все вазовские моторы, этот тысяч через 5–10 задышит полегче, машина поедет чуть лучше, и расход немного снизится. В городе маленьким он тоже не будет. А вот бак все такой же скромный: 42 л в трехдверке и 65 л в пятидверной машине.

Одно из горячих желаний, которые вызывает Нива, — чтобы уровень шумов и вибраций снизился. Резко и навсегда. Производитель не то чтобы совсем об этом не думает: на новой Lada 4x4 специальные пластины шумоизоляции наклеены на некоторых панелях кузова, в частности на дверях и на капоте. Но сказать, чтобы это кардинально изменило ситуацию, нельзя. На скорости 60 км/ч на пятой передаче в салоне стоит такой гул, что уже не слышно ни шума ветра, ни шума шипованных шин — только рев мотора и завывания раздатки и коробки передач. Не в последнюю очередь это «заслуга» некачественной обработки привалочных поверхностей и износа зуборезного заводского оборудования.

Единственная проблема при езде — это извечная борьба за тягу, когда на второй передаче уже тяжело взбираться на маленькую горку, а первой все еще много.

Комплектации и цены

В базовой комплектации машина обойдется в 554 тыс. рублей. В базу входит не так много: АБС, гидроусилитель руля, ручные стеклоподъемники, аудиоподготовка и обязательная теперь система ЭРА-ГЛОНАСС. Электропривод, обогрев зеркал и сидений, кондиционер — все это есть в топовых комплектациях, цена таких автомобилей доходит до 610 тыс. рублей. Urban, соответственно, стоит еще чуть дороже. Предусмотрен и «дилерский пакет»: сигнализация с центральным замком и аудиомагнитола. Стоит он 20 тыс. рублей.

Сколько еще Lada 4x4, которую как пить дать скоро переименуют обратно в Ниву, продержится на конвейере, сказать однозначно нельзя. До 2023 года точно. Тогда должна появиться машина нового поколения, сделанная с использованием агрегатов Renault. Но стоить такая машина будет совсем других денег. Не исключено также, что на рынке будут одновременно три Нивы: нынешняя, Chevrolet Niva и принципиально новая. Но кажется, что нынешняя обновленная Lada 4x4 не сойдет с конвейера еще очень долго, до тех пор, пока на нее будет спрос и пока АВТОВАЗу будет удаваться выполнять требования по сертификации. Ну а те, кто любит Ниву, все равно продолжат ее покупать и тюнинговать.

Обновленная Лада 4х4: самый детальный обзор Дождались! Родная Нива пережила серьезную модернизацию впервые с 1993 года. «За рулем» протестировал один из первых появившихся в Москве автомобилей в экстремальных условиях. Рассказываем, что в этой Ладе принципиально нового и сколько она теперь стоит. Обновленная Лада 4х4: самый детальный обзор