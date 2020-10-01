Грузим в ГАЗель... И еще. И еще. И еще. И еще. И еще... (видео)

И даже надувная лодка влезла.

ГАЗ опубликовал очередной ролик, посвященный своей продукции. На этот раз в кадре самый вместительный вариант фургона GAZelle Next. У модели три варианта колесной базы: стандартная — 3145 мм, удлиненная — 3745 мм и та самая, что показана в видео, — 3950 мм. Скорее всего, наиболее часто на улицах вам попадаются «младшие сестры» этой ГАЗели.

В том варианте, который вы видите на экране, грузовой отсек вмещает 15,7 кубометра — это максимум для всего модельного ряда ГАЗели. В кузов входит семь упаковок промышленного утеплителя, 25 коробок среднего размера, пара бочек и крупная надувная лодка.

Сейчас в модельном ряду GAZelle Next более 30 базовых модификаций.

А кроме того, есть экспериментальные беспилотные и электрические версии.

Видео: Youtube: канал GAZ Auto