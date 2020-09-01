На новой платформе собрали три варианта электрокаров: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби.

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На конвейере Горьковского автозавода собрали предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. В основе конструкции новой модели лежит единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. Это даст возможность гибко реагировать на требования клиентов. Пока же на «Нижегородской ярмарке», которая проходит с 23 по 25 сентября, показали представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Электрические машины собрали на заводском конвейере, теперь готовят старт производства новой модели.

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN есть как детали от коммерческого автомобиля ГАЗель NEXT (шасси, кузов, салон), так и оригинальные узлы — тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты.

Полная масса электромобиля — 4,6 т, грузоподъемность — до 2,5 т (бортовые модификации). Электродвигатель — синхронный, на постоянных магнитах, его пиковая мощность составляет 100 кВт, а максимальный крутящий момент — 310 Н·м. Энергоемкость аккумуляторных батарей — 48 кВт.ч.

Максимальная скорость, которую может развить коммерческий электромобиль — 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке составляет 120 км, хотя его можно увеличить до 200 км за счет установки дополнительных батарей, но за это придется доплатить. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

Появилась электрическая ГАЗель. Проедет 120 км На новой платформе собрали три варианта электрокаров: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. Появилась электрическая ГАЗель. Проедет 120 км

Фото: ГАЗ