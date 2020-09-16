Историческое событие: беспилотная ГАЗель доставила груз

Тонна фруктов и овощей приехала из Владимира в Москву.

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Совместный проект Ковровской технологической академии им. Дегтярева и межправительственной рабочей группы НТИ «Автонет» прошел успешные испытания. Примечательно, что в ходе теста беспилотной ГАЗели инженеры еще и заработали 1,5 тысячи рублей за перевозку фруктов и овощей из одного города в другой.

«Это первый в России случай коммерческой перевозки беспилотником груза из города в город, пусть и не за большие деньги, но все же. У нас сейчас в 13 регионах в России в рамках правового эксперимента можно тестировать беспилотные автомобили, в них нельзя осуществлять пассажирские перевозки, но груз возить можно», — рассказал Газете. r u руководитель пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Перевозка происходила в ночное время, а в кабине находился оператор, который следил за работой автопилота и готов был взять на себя управление машиной в случае экстренной ситуации. Но вмешательство человека не потребовалось.

Тестировать беспилотники можно во многих регионах России — в Москве и Татарстане, а также во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, Санкт-Петербурге и в ряде других.

Для испытания умных автомобилей в России построят полигон за 600 млн рублей.

Фото: ТАСС