Историческое событие: беспилотная ГАЗель доставила груз — журнал За рулем

Историческое событие: беспилотная ГАЗель доставила груз

Тонна фруктов и овощей приехала из Владимира в Москву.

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Совместный проект Ковровской технологической академии им. Дегтярева и межправительственной рабочей группы НТИ «Автонет» прошел успешные испытания. Примечательно, что в ходе теста беспилотной ГАЗели инженеры еще и заработали 1,5 тысячи рублей за перевозку фруктов и овощей из одного города в другой.

«Это первый в России случай коммерческой перевозки беспилотником груза из города в город, пусть и не за большие деньги, но все же. У нас сейчас в 13 регионах в России в рамках правового эксперимента можно тестировать беспилотные автомобили, в них нельзя осуществлять пассажирские перевозки, но груз возить можно», — рассказал Газете.ru руководитель пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Перевозка происходила в ночное время, а в кабине находился оператор, который следил за работой автопилота и готов был взять на себя управление машиной в случае экстренной ситуации. Но вмешательство человека не потребовалось.

Тестировать беспилотники можно во многих регионах России — в Москве и Татарстане, а также во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, Санкт-Петербурге и в ряде других.

Фото: ТАСС

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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (33)

ГАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил четыре месяца назад себе два Некста цельнометаллических в фирму, тачки супер. Расход горючки не высок, обслуживание простое, ТО больше 10 тыс на одну машину не выходило. По качеству сборки: есть косячки небольшие, но они не значительны, типа плохой шумки, зазоры местами не выверены, ну и ре...

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