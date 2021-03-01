Лады специального назначения: 7 интересных подробностей

Передняя часть — от легковушки. Сзади — грузовая надстройка на полураме и рессорной подвеске. Так выглядят коммерческие модели семейства Прима, сделанные на базе Гранты, Ларгуса и Нивы.

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Их выпускают в Нижнем Новгороде на заводе спецавтомобилей «Промышленные технологии» (сокращенно «Промтех»). Линейка богатая и разнообразная — промтоварные фургоны, рефрижераторы, машины для ремонтных бригад, почтовые, кареты скорой помощи. По заданию заказчика могут изготовить любую спецмашину: для малого бизнеса, коммунальных, социальных и медицинских служб.

Гранты и Нивы «Промтеха» отличаются от аналогичных спецмашин, выпускаемых компанией «ВИС-Авто» (дочернее предприятие АВТОВАЗа), более сложными и объемными надстройками. А еще — некоторыми конструктивными особенностями. Например, на Гранте и Ниве стоят рамы ВИСа — но на «Промтехе» их дорабатывают и усиливают. А Ларгус в полурамном исполнении — и вовсе собственная разработка «Промтеха».

Едут мягко

Главная техническая фишка семейства Прима — задняя пневмоподвеска. Обычно порожний грузовик любого размеры очень жестко отрабатывает задней подвеской, рассчитанной на большие нагрузки. У Лад в дополнение к рессорам стоят пневмобаллоны, повышающие плавность хода и грузоподъемность.

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Пневмобаллоны бывают двух типов. Попроще — заполнены воздухом на заводе раз и на всю «жизнь». Более сложные позволяют с водительского места менять жесткость подвески и высоту кузова. Комплектующие китайские, но проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие.

Приходящаяся на ходовую часть нагрузка почти не изменилась от превращения обычной Лады в грузовик. Энергоемкость и выносливость подвески Гранты, Ларгуса и Нивы Legend (бывшей Лады 4х4) в лишней рекламе не нуждается.

Задняя пневмоподвеска — фишка Лад из семейства Прима. Ход заметно мягче, чем у машин с обычными рессорами.

Расходуют мало

УАЗ-Профи и Газель Next — грузовики. С соответствующим расходом топлива. На сотню 15–20 л — норма. Гранта даже в загруженном состоянии вряд ли «съест» больше 10 л/100 км. Ларгус с аналогичным мотором — чуть больше. У Нивы топливный аппетит еще лучше, но для города такую машину брать не будут. А на пересеченной местности она обставит Газель по проходимости, а УАЗ — по экономичности и по уровню комфорта.

Везут много

Длина любой из машин превышает пять метров. В фургон можно уместить до 7 кубометров (в рефрижератор с толстыми стенками — до 6 кубов). Грузоподъемность — 750–900 кг. Владельцам легких грузовиков обычно больше и не нужно.

Гранта Прима берет на борт до 900 кг, но благодаря пневмоподвеске корма почти не проседает. Мотор базовый, 87-сильный, так что езда будет неспешной.

Обходятся недорого

Скорая помощь на базе Ларгуса выглядит привлекательнее Газелей за счет более низкой стоимости содержания, маневренности и лучшей проходимости благодаря переднему приводу.

Грузовые Лады выгодно содержать. Не только в сравнении с грузовиками — даже легковушку, более дешевую в обслуживании, не найти.

Стоимость планового ТО у дилера держится в пределах 10 000 рублей. Такая, пожалуй, сохранилась только у вазовских машин.

Единственный минус — тормозные колодки на потяжелевших Ладах-грузовичках придется менять чаще. Но это небольшая трата: комплект можно найти и за 300 рублей.

Надстройки никакого обслуживания не требуют. Они сделаны из пластика, алюминия и оцинкованного металла, с качественной дверной фурнитурой.

Под ограничения не попадают

Полная масса 2,1 тонны дает право на беспрепятственные поездки по Москве. Грузовые Лады могут въезжать внутрь ТТК. На них не распространяются и ограничения «грузового каркаса» (в столице по многим улицам запрещено передвигаться автомобилям полной массой более 2,5 тонн).

Внутри комфортно

Опасался, что будет тесно в кабине. Всё же Лады — машины компактные, а тут еще и подрезанные в длину. Но нет, при росте 186 см комфортно устраивался за рулем любого автомобиля.

За сиденьями сохранились «рудименты» пола для ног задних пассажиров. В ниши можно положить инструмент и сумки. Удобно: с улицы вещи не видны, воришек не привлекают.

Эта Нива разработана для Почты России. Ее задача: возить почтальонов по деревням. Для них в фургончике три кресла со всеми удобствами: печка, столик, розетки, освещение.

Перегруз не любят

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У нас часто грузят машины сверх нормы. На ГАЗе, например, не скрывают, что проектируют свои коммерческие модели с учетом перегруза.

Лады Прима перегружать опасно. Грузовик на базе Гранты весит на полтонны больше легковой. При этом двигатель, коробка, тормоза остались без изменений. Тут и без перегруза несладко — машина будет заметно хуже разгоняться и тормозить. Поэтому не стоит испытывать технику и судьбу, загружая автомобиль выше крыши. Хотя наверняка найдутся те, кто решит проверить машины на прочность. Отчаянных перевозчиков у нас хватает.

Как ведет себя обновленная Лада Гранта, узнайте тут.