- Видеоинструкция по установке пневмобаллонов — по ссылке.
- О том, как кросс-хэтч Kia Rio X-Line проявил себя в парке «За рулем», читайте здесь.
- Восемь серийных Kia, никогда не продававшихся в России, собраны тут.
Пневмобаллоны в подвеску: опыт эксплуатации 3000 км
Пневмобаллоны в заднюю подвеску Rio журнал «За рулем» установил еще весной. С тех пор редакционный Kia Rio X-Line прошел почти 3000 км, так что пришло время рассказать о поведении такой «пневмы».
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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