Пневмобаллоны в подвеску: опыт эксплуатации 3000 км

Пневмобаллоны в заднюю подвеску Rio журнал «За рулем» установил еще весной. С тех пор редакционный Kia Rio X-Line прошел почти 3000 км, так что пришло время рассказать о поведении такой «пневмы».

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

  • Видеоинструкция по установке пневмобаллонов — по ссылке.
  • О том, как кросс-хэтч Kia Rio X-Line проявил себя в парке «За рулем», читайте здесь.
  • Восемь серийных Kia, никогда не продававшихся в России, собраны тут.
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе Парк ЗР.

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Kia Rio X Line (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

держись лада веста св кросс и икс рей.вас порвут корейцы как тузик грелку!

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