Пневмобаллоны в подвеску: опыт эксплуатации 3000 км Пневмобаллоны в заднюю подвеску Rio журнал «За рулем» установил еще весной. С тех пор редакционный Kia Rio X-Line прошел почти 3000 км, так что пришло время рассказать о поведении такой «пневмы». Volkswagen Tiguan из парка ЗР: тест электронных систем Этот Volkswagen Tiguan — со 150‑сильным турбомотором 1.4 TSI, роботом DSG и полным приводом, в топовой версии Highline — оснащен полным набором электронных помощников водителя, которые доступны в России. Чтобы полностью использовать потенциал автомобиля, пришлось проштудировать инструкцию и активировать нужные функции. И узнать на собственном опыте, в каких ситуациях полагаться на них не стоит. Пострадала от роботов: Tesla повторяет ошибки автогигантов из 1980-х Почему эксперты называют именно 80-е годы, демонстрируя ошибки автопроизводителей? Потому что на тогдашних конвейерах наломали немало дров: выяснилось, что поголовная автоматизация процессов оказалась не самым удачным решением. На те же грабли, похоже, наступает сегодня Tesla Илона Маска.