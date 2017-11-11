В МЧС России обеспокоены ростом злоупотреблений и неправомерным использованием спецсигналов и цветографического оформления транспортных средств, говорится на сайте ведомтсва. И объявляют… месячник профилактики подобных нарушений!
Мы знаем, что литр 95-го сегодня стоит 40 рублей с довольно большим плюсом. Что ограничение скорости в городах — 60 км/ч, а самый известный гонщик Формулы 1 — Михаэль Шумахер. Но вспомним ли мы это через 20 лет? Тест ЗР как раз про то, что хорошо знает старшее поколение автолюбителей.
В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как самостоятельно установить пневмобаллоны в заднюю подвеску автомобиля. Работы производятся на примере Kia Rio X-Line.
В сегменте не самых дорогих кроссоверов покупатели все чаще отдают предпочтение более дешевым переднеприводным модификациям — для некоторых моделей трансмиссия 4×4 недоступна в принципе. Но это в Европе достаточно большого клиренса и электронных помощников, улучшающих проходимость. А как у нас?
Яркий купеобразный компактный кроссовер BMW X2 появился еще не во всех дилерских салонах баварской марки. Однако мы уже успели покататься на нем, а теперь делимся впечатлениями после первого тест-драйва.
«Внедорожный универсал» Subaru Outback, переживший рестайлинг в апреле прошлого года, наконец добрался до нашего рынка — с модернизированными мотором, трансмиссией и шасси.
Устанавливаем пневмобаллоны в заднюю подвеску
В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как самостоятельно установить пневмобаллоны в заднюю подвеску автомобиля. Работы производятся на примере Kia Rio X-Line.
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