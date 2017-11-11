Устанавливаем пневмобаллоны в заднюю подвеску

В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как самостоятельно установить пневмобаллоны в заднюю подвеску автомобиля. Работы производятся на примере Kia Rio X-Line.

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

  • О том, как кросс-хэтч Kia Rio X-Line проявил себя в парке «За рулем», читайте здесь.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

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Отзывы о Kia Rio X Line (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

держись лада веста св кросс и икс рей.вас порвут корейцы как тузик грелку!

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