Устанавливаем пневмобаллоны в заднюю подвеску

Сколько стоил бензин в СССР и «Жестянка Лиззи» в США — тест на память

Мы знаем, что литр 95-го сегодня стоит 40 рублей с довольно большим плюсом. Что ограничение скорости в городах — 60 км/ч, а самый известный гонщик Формулы 1 — Михаэль Шумахер. Но вспомним ли мы это через 20 лет? Тест ЗР как раз про то, что хорошо знает старшее поколение автолюбителей.