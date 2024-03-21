Появилась заводская ГАЗель-автодом – смотрим, что за машина!

ГК «СТТ» представила серийную ГАЗель NN в исполнении автодом

Стенд ГК «СТТ» на туристической выставке MITT показал сразу несколько интересных машин: полноприводный Соболь NN 4x4, электрическую ГАЗель e-NN в исполнении VIP-автобус и такой же VIP-автобус Соболь NN, но с бензиновым двигателем, уже «засветившийся» на недавней NAIS. А вот у автодома на базе ГАЗель NN громких премьер еще не случалось.

Автодом ГАЗель NN на выставке MITT

Производитель сообщает, что автодом предназначен для размещения и проживания четырех человек во время путешествия.

Автодом на базе ГАЗель NN от ГК «СТТ», комплектация:

2 основных спальных места

2 дополнительных спальных места

душевая кабина

биотуалет

кухонный блок

автономное отопление и кондиционирование

автономное электро- и водоснабжение

выдвижная маркиза над входной дверью

автоматическая подножка

комплект переносной мебели

Автодом ГАЗель NN на выставке MITT

Уточняется, что дополнительные спальные места расположены на втором этаже в специальной раскладной палатке, в которую ведет лестница из салона. А маркиза, подножка и мебель позволят с комфортом отдохнуть на свежем воздухе. Цена автодома пока не объявлена. ГК «СТТ» является крупнейшим дистрибьютором коммерческой техники.