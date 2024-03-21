Появилась заводская ГАЗель-автодом – смотрим, что за машина!
Стенд ГК «СТТ» на туристической выставке MITT показал сразу несколько интересных машин: полноприводный Соболь NN 4x4, электрическую ГАЗель e-NN в исполнении VIP-автобус и такой же VIP-автобус Соболь NN, но с бензиновым двигателем, уже «засветившийся» на недавней NAIS. А вот у автодома на базе ГАЗель NN громких премьер еще не случалось.
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Производитель сообщает, что автодом предназначен для размещения и проживания четырех человек во время путешествия.
Автодом на базе ГАЗель NN от ГК «СТТ», комплектация:
- 2 основных спальных места
- 2 дополнительных спальных места
- душевая кабина
- биотуалет
- кухонный блок
- автономное отопление и кондиционирование
- автономное электро- и водоснабжение
- выдвижная маркиза над входной дверью
- автоматическая подножка
- комплект переносной мебели
Уточняется, что дополнительные спальные места расположены на втором этаже в специальной раскладной палатке, в которую ведет лестница из салона. А маркиза, подножка и мебель позволят с комфортом отдохнуть на свежем воздухе. Цена автодома пока не объявлена. ГК «СТТ» является крупнейшим дистрибьютором коммерческой техники.
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