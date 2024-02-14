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Представлены люксовые модификации моделей Соболь NN и ГАЗель City

Соболь NN стал автобусом премиум-класса — показана 4-местная VIP-комплектация

На выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS дистрибьютор ГК «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») представил новые модификации микроавтобусов ГАЗель City и Соболь NN. К слову, последний является номинантом Гран-при «За рулем» 2024. Пресс-релиз сообщает, что показанные версии – это машины повышенной комфортности для работы в зонах аэропортов и перевозки VIP-пассажиров.

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Газель City и Соболь NN в VIP-комплектации
Газель City и Соболь NN в VIP-комплектации

Собственно, «аэропортная» в этом списке – ГАЗель City бизнес-класса. Машина рассчитана на перевозку 12 пассажиров и отличается отделкой салона термо-, шумо- и виброизоляционными материалами премиум-класса, сообщают в компании. Также предусмотрены анатомические откидывающиеся сиденья, штанга под портпледы, багажный отсек, влагостойкое нескользящее покрытие пола. Как и у прочих «Сити», пол тут низкий и бесступенчатый, а также присутствуют двойная дверь и система книлинга. Такие ГАЗели будут обслуживать бизнес-залы аэропортов.

VIP-комплектация Газель City
VIP-комплектация Газель City

А микроавтобус Соболь NN в новой VIP-комплектации рассчитан на перевозку четырех пассажиров. Вот что говорится о нем в официальном пресс-релизе:

Автобус премиум-класса оборудован двойным пакетом термо-, шумо- и виброизоляции кузова, который позволяет поддерживать тишину и комфортный уровень общения в салоне. Список оснащения данной модификации Соболь NN включает сиденья повышенной комфортности, консоли с беспроводной зарядкой и розетками USB и Type-C. Подлокотники, подголовники и регулируемая спинка сидений отвечают за комфорт пассажиров во время поездки, а боковая выдвижная подножка с подсветкой обеспечивает удобство во время посадки и высадки. Предусмотрено потолочное светодиодное освещение и тонировка стекол со светопропускаемостью 5%.
VIP-комплектация Соболь NN
VIP-комплектация Соболь NN

Представившая машины ГК «СТТ» занимается реализацией, продвижением и обслуживанием коммерческого транспорта. Крупнейший дистрибьютор ГАЗа. Начиная с Comtrans-2023 в сентябре прошлого года, официально представляет на выставках и автосалонах всю связанную с маркой технику.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ГК «СТТ»
Количество просмотров 1
14.02.2024
Фото:ГК «СТТ»
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