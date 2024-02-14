Выбираем лучший коммерческий автомобиль — выигрываем Ладу!

Названы 5 новых коммерческих автомобилей, появившихся в продаже в 2023 году

Автоновинок на российском рынке в 2023 году появилось очень и очень много. Показательно, что даже в сегменте легкового коммерческого транспорта их сразу пять! Вы уже определились с любимчиками? Значит, пришло время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Итак, в этом году на рынке появилось пять новых коммерческих автомобиля:

BAW T7, грузовик, 123–133 л. с., задний привод EVM Pro, грузовик, 115 л. с. (электромотор), задний привод

ГАЗ Соболь NN, грузовик/фургон/комби, 139–150 л. с., задний привод Соллерс Арго, грузовик/фургон, 130–147 л. с., задний привод

Соллерс Атлант, грузовик/фургон, 139–150 л. с., задний привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. BAW T7, EVM Pro, ГАЗ Соболь NN, Соллерс Арго и Соллерс Атлант как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.