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Выбираем лучший коммерческий автомобиль — выигрываем Ладу!

Названы 5 новых коммерческих автомобилей, появившихся в продаже в 2023 году

Автоновинок на российском рынке в 2023 году появилось очень и очень много. Показательно, что даже в сегменте легкового коммерческого транспорта их сразу пять! Вы уже определились с любимчиками? Значит, пришло время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta. Гран-при

Итак, в этом году на рынке появилось пять новых коммерческих автомобиля:

BAW T7, грузовик, 123–133 л. с., задний привод
EVM Pro, грузовик, 115 л. с. (электромотор), задний привод

ГАЗ Соболь NN, грузовик/фургон/комби, 139–150 л. с., задний привод
Соллерс Арго, грузовик/фургон, 130–147 л. с., задний привод

Соллерс Атлант, грузовик/фургон, 139–150 л. с., задний привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. BAW T7, EVM Pro, ГАЗ Соболь NN, Соллерс Арго и Соллерс Атлант как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 – тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.
14 февраля
Какой из этих коммерческих автомобилей вы считаете лучшим?

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:компании-производители и «За рулем»
Количество просмотров 1
14.02.2024
Фото:компании-производители и «За рулем»
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