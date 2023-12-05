Шасси от УАЗа, зарядная станция в комплекте: как едет? Сколько стоит?

«За рулем» испытал серийный электрогрузовик EVM Pro

В первый раз я ездил на этом электрогрузовике ровно год назад. То был прототип, собранный вручную. И вот – готовый и доработанный электрогрузовик. Чем он отличается от предсерийного и стоит ли своих пяти миллионов рублей? Ведь сумма внушительная даже для крупных перевозчиков.

Серийный EVM едет заметно тише прошлогоднего прототипа. Сказались доработки или ульяновское шасси дополнительно «протягивают»?

Что пошло в серию?

EVM Pro – это настоящий киберпанк, в котором современная электрическая составляющая скрывается за аналоговой (кто сказал – архаичной?) сущностью. Даже фары остались рефлекторными, а задние фонари – и вовсе стандартные советские ФП‑133.

Из трансмиссии за минувший год исчезла механическая коробка передач, которая была принудительно зафиксирована на второй ступени. Теперь электромотор напрямую соединен с задним мостом. А чем меньше лишних шестерен и подшипников, тем ниже потери и меньше шума. И действительно: серийный EVM Pro едет куда тише прототипа.

Запаса батареи емкостью 90 кВт·ч хватает на 300 километров, но это в пустом состоянии и в идеальных условиях. Понятно, что в холодное время года и с полной загрузкой (а на борт EVM способен взять до тонны груза) дистанция будет меньше.

Расширительный бачок с левого борта относится к системе терморегуляции батареи. Правый – от отопителя на дизтопливе. Под черной крышкой – инверторный блок.

Хорошо, что на отопление особенно тратиться не приходится: стоит автономный отопитель Бинар, работающий на дизельном топливе. Для небольшой кабины его хватает с лихвой.

Помню, что год назад разъемы для зарядки у EVM были формата CHAdeMO. Теперь же это GB/T. Хорошая новость не только потому, что такие разъемы стоят на китайских «электричках», но и потому, что все новые зарядные станции в Москве оснащаются именно такими розетками. В комплекте к электрогрузовичку идет и портативная зарядная станция мощностью 40 кВт, которую можно подключить к сети в гараже или у офиса.

Зарядный разъем китайского формата GB/T – по правому борту. Полностью разряженная батарея способна пополниться за пару часов.

Чего не хватает?

Я бы еще добавил в качестве базового оснащения звуковое оповещение при движении задним ходом – ползет машина тихо, а камеры заднего вида нет. Впрочем, даже когда просто едешь, нужно быть архивнимательным, особенно с пешеходами, которые могут не заметить тихую машину.

Максимальная скорость ограничена на уровне 80 км/ч, которые набираются невероятно быстро. Электромотор выдает 600 ньютон-метров крутящего момента, доступных сразу и в полном объеме.

Цифровая приборная панель проста, но информативна. Это собственная разработка компании EVM. Режимы движения переключаются клавишами.

Интерьер почти не отличается от донора УАЗ Профи, только руль оригинальный. Втроем тут тесно.

Из чего состоит?

Электромотор пока еще китайский. Компания EVM в прошлом году разработала свой собственный, но его массовое производство не запущено. Проблема – в дефиците специалистов, способных наладить производственное оборудование.

Из импортного у EVM еще и основа аккумуляторной батареи – железо-фосфатные накопительные ячейки. Их тоже закупают в Китае, а у нас наваривают выходные электроды и формируют блок тяговой батареи, который стоит между рамой и фургоном. Полностью свои все блоки управляющей электроники.

Тяговая батарея расположена между рамой и надстройкой.

У тяговой батареи есть собственный контур терморегуляции. Замена залитого в него антифриза – чуть ли не единственный пункт планового техобслуживания. Межсервисный интервал составляет 30 тысяч км, а гарантия на все электрические компоненты – 5 лет без ограничения пробега. Обслуживаться можно у тех дилеров УАЗ, которые получили допуск на работу с «электричками» – таких ­сейчас около десятка.

На поставляемое из Ульяновска шасси гарантия тоже уазовская – 2 года или 150 тысяч км.

Шасси – пожалуй, самое слабое звено автомобиля. Его поставки нерегулярны, а рама и кабина нуждаются в мощной дополнительной антикоррозионной обработке, иначе быстро появляются рыжие подтеки, еще больше усиливая эффект киберпанка.

EVM PRO

Сколько стоит?

На фоне прототипа серийный EVM Pro сделал качественный скачок. Однако назвать его серийным можно с большой натяжкой.

За неполный год с начала производства собрано два десятка электрогрузовиков. Хорошо, что «электрический» проект не закончился на стадии презентаций, что бывает весьма часто. Но 5 млн рублей за небольшой коммерческий грузовичок – сумма, требующая весьма аккуратного расчета окупа­емости.