Новая модель на базе УАЗа уже в продаже — названы цены
EVM Pro — это переведенная на электротягу серийная «полуторка» УАЗ Профи.
На старте доступны три версии: еврофургон, промтоварный и изотермический фургоны. Все они стоят на длиннобазном шасси Профи. Гарантийные обязательства ульяновский завод и компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» исполняют совместно, каждая в части своих компонентов.
Цена – 4,5 млн рублей. И это спецпредложение на 250 первых автомобилей. Потом, возможно, станет дороже. Для сравнения: бензиновый длиннобазный УАЗ Профи с промтоварным фургоном стоит от 1,8 млн рублей.
EVM Pro оснащен электромотором собственной разработки, развивающим 300 Н·м. Запас хода до 300 км обеспечивает 90‑киловаттная тяговая батарея.
Интересно, что электромобиль сохранил механическую коробку передач от исходного Профи. Орудовать ею не нужно: она зафиксирована на второй передаче.
Машина укладывается в 3,5 т полной массы, но на борт при этом может взять не больше тонны. Из оригинальных деталей снаружи заметна только эмблема на решетке радиатора. В кабине электрическое нутро выдают клавишное управление трансмиссией и электронная комбинация приборов, также разработанная самостоятельно.
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Отзывы о УАЗ Профи (636)
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.