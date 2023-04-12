Новая модель на базе УАЗа уже в продаже — названы цены

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» открыла прием заказов на грузовик EVM Pro.

EVM Pro — это переведенная на электротягу серийная «полуторка» УАЗ Профи.

На старте доступны три версии: еврофургон, промтоварный и изотермический фургоны. Все они стоят на длиннобазном шасси Профи. Гарантийные обязательства ульяновский завод и компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» исполняют совместно, каждая в части своих компонентов.

Цена – 4,5 млн рублей. И это спецпредложение на 250 первых автомобилей. Потом, возможно, станет дороже. Для сравнения: бензиновый длиннобазный УАЗ Профи с промтоварным фургоном стоит от 1,8 млн рублей.

EVM Pro оснащен электромотором собственной разработки, развивающим 300 Н·м. Запас хода до 300 км обеспечивает 90‑киловаттная тяговая батарея.

Интересно, что электромобиль сохранил механическую коробку передач от исходного Профи. Орудовать ею не нужно: она зафиксирована на второй передаче.

Машина укладывается в 3,5 т полной массы, но на борт при этом может взять не больше тонны. Из оригинальных деталей снаружи заметна только эмблема на решетке радиатора. В кабине электрическое нутро выдают клавишное управление трансмиссией и электронная комбинация приборов, также разработанная самостоятельно.