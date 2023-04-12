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Новая модель на базе УАЗа уже в продаже — названы цены

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» открыла прием заказов на грузовик EVM Pro.

За РулемУАЗ Профи получил новую модификацию

EVM Pro — это переведенная на электротягу серийная «полуторка» УАЗ Профи.

На старте доступны три версии: еврофургон, промтоварный и изотермический фургоны. Все они стоят на длиннобазном шасси Профи. Гарантийные обязательства ульяновский завод и компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» исполняют совместно, каждая в части своих компонентов.

Цена – 4,5 млн рублей. И это спецпредложение на 250 первых автомобилей. Потом, возможно, станет дороже. Для сравнения: бензиновый длиннобазный УАЗ Профи с промтоварным фургоном стоит от 1,8 млн рублей.

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EVM Pro оснащен электромотором собственной разработки, развивающим 300 Н·м. Запас хода до 300 км обеспечивает 90‑киловаттная тяговая батарея.

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Интересно, что электромобиль сохранил механическую коробку передач от исходного Профи. Орудовать ею не нужно: она зафиксирована на второй передаче.

Машина укладывается в 3,5 т полной массы, но на борт при этом может взять не больше тонны. Из оригинальных деталей снаружи заметна только эмблема на решетке радиатора. В кабине электрическое нутро выдают клавишное управление трансмиссией и электронная комбинация приборов, также разработанная самостоятельно.

  • Тест и видео длиннобазного Профи тут.
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За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

За РулемБезымянный
УАЗ Профи  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.

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