Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа

Это точно УАЗ?
Электромобиль называется ЕVМ Про, что подтверждают эмблемы на решетке радиатора и руле. Из Ульяновска приходит шасси без двигателя. К электрической начинке, как и ко всей управляющей электронике, УАЗ не имеет никакого отношения.
Осталась частичная заводская гарантия в 2 года или 150 тысяч км. Она распространяется на ходовую часть и кабину с рамой. На электрическую начинку разработчик «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» дает 5-летнюю гарантию..
Что в нем импортного?
Единственное, что приходит из-за границы, из Китая, — аккумуляторные ячейки. Кстати, так поступают во всем мире, как небольшие компании, так и гранды. Ведь производителей этих элементов — по пальцам пересчитать. Например, Tesla или Porsche закупают такие же ячейки-полуфабрикаты и из них собирают свои модульные батареи.
Каждая ячейка накапливает 750 Вт·ч электроэнергии.
Но при сборке есть одна сложность — все элементы имеют отклонения по емкости и степени деградации. Так что приходится группировать их по этим параметрам.
А что сделано у нас?
Всё, кроме ячеек-полуфабрикатов! Например, синхронный электродвигатель постоянного тока. Он не только спроектирован, но и собирается силами предприятия.
Отечественные и все управляющие блоки, коммутационный блок и даже виртуальная приборная панель. Она не только отображает информацию, но и выполняет телематическую функцию.
В приборку зашиты датчик GPS и акселерометр, позволяющие на расстоянии следить за режимом движения, а также удаленно заблокировать или открыть автомобиль и ограничить максимальную скорость на некоторых участках.
Сколько едет, сколько везет?
Заявленный запас хода — 300 км. Но это значение для пустого автомобиля. Сколько будет в реальности, покажет эксплуатация.
Чтобы максимально сохранить запас хода, создатели пошли на несколько шагов. Максимальная скорость искусственно ограничена 80 км/ч, чего для города (а именно тут предполагается использовать электрогрузовик) вполне достаточно. Обогрев батареи и салона автономные (дизельный отопитель), что тоже поможет сберечь заряд в зимних условиях.
По сравнению с бензиновым УАЗом электромобиль потяжелел на 500 кг. А значит и грузоподъемность снизилась — одна тонна вместо полутора.
И сколько стоит?
Заявленная цена электрогрузовичка с кунгом- 4,5 миллиона рублей. В комплекте идет оригинальное зарядное устройство на 45 кВт. С ним на полную зарядку будет уходить порядка двух часов.
Модель EVM Про — не концепткар, а готовый серийный автомобиль. И сборочная площадка со всем необходимым оборудованием подготовлена. Расположена она на площадях Технополиса в московских Текстильщиках (бывшая территория Москвича). Годовой план — 1000 электромобилей в год. И, кстати, большая часть машин из первой партии уже куплена.
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