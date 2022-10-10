Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — журнал За рулем

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа

Причем столько дизтоплива потребляет УАЗ Профи в холодное время. Хитрость в том, что у модели EVM - электрическая начинка.

Это точно УАЗ?

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Электромобиль называется ЕVМ Про, что подтверждают эмблемы на решетке радиатора и руле. Из Ульяновска приходит шасси без двигателя. К электрической начинке, как и ко всей управляющей электронике, УАЗ не имеет никакого отношения.

Осталась частичная заводская гарантия в 2 года или 150 тысяч км. Она распространяется на ходовую часть и кабину с рамой. На электрическую начинку разработчик «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» дает 5-летнюю гарантию..


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Единственное, что приходит из-за границы, из Китая, — аккумуляторные ячейки. Кстати, так поступают во всем мире, как небольшие компании, так и гранды. Ведь производителей этих элементов — по пальцам пересчитать. Например, Tesla или Porsche закупают такие же ячейки-полуфабрикаты и из них собирают свои модульные батареи.

Каждая ячейка накапливает 750 Вт·ч электроэнергии.

Но при сборке есть одна сложность — все элементы имеют отклонения по емкости и степени деградации. Так что приходится группировать их по этим параметрам.

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗаКаждая ячейка емкостью 750 Вт·ч приходит в виде полуфабриката. Выводы навариваются на лазерном станке уже на месте.
Каждая ячейка емкостью 750 Вт·ч приходит в виде полуфабриката. Выводы навариваются на лазерном станке уже на месте.

А что сделано у нас?

Всё, кроме ячеек-полуфабрикатов! Например, синхронный электродвигатель постоянного тока. Он не только спроектирован, но и собирается силами предприятия.

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗаСинхронный электродвигатель постоянного тока расположен на подрамнике, крепящемся на штатные места для ДВС. Масса агрегата — 50 кг.
Синхронный электродвигатель постоянного тока расположен на подрамнике, крепящемся на штатные места для ДВС. Масса агрегата — 50 кг.

Отечественные и все управляющие блоки, коммутационный блок и даже виртуальная приборная панель. Она не только отображает информацию, но и выполняет телематическую функцию.

В приборку зашиты датчик GPS и акселерометр, позволяющие на расстоянии следить за режимом движения, а также удаленно заблокировать или открыть автомобиль и ограничить максимальную скорость на некоторых участках.

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗаВиртуальная приборная панель — полностью самостоятельная разработка. Помимо отображения информации она позволяет удаленно следить за автомобилем.
Виртуальная приборная панель — полностью самостоятельная разработка. Помимо отображения информации она позволяет удаленно следить за автомобилем.

Сколько едет, сколько везет?

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Заявленный запас хода — 300 км. Но это значение для пустого автомобиля. Сколько будет в реальности, покажет эксплуатация.

Чтобы максимально сохранить запас хода, создатели пошли на несколько шагов. Максимальная скорость искусственно ограничена 80 км/ч, чего для города (а именно тут предполагается использовать электрогрузовик) вполне достаточно. Обогрев батареи и салона автономные (дизельный отопитель), что тоже поможет сберечь заряд в зимних условиях.

По сравнению с бензиновым УАЗом электромобиль потяжелел на 500 кг. А значит и грузоподъемность снизилась — одна тонна вместо полутора.

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗаВнутри — как в обычном УАЗе. Разве что нет напольных рычагов и установлен оригинальный виртуальный щиток приборов.
Внутри — как в обычном УАЗе. Разве что нет напольных рычагов и установлен оригинальный виртуальный щиток приборов.

И сколько стоит?

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗаВ комплекте с электромобилем идет собственная зарядная станция, работающая от трехфазной сети. На полную зарядку уходит около двух часов.
В комплекте с электромобилем идет собственная зарядная станция, работающая от трехфазной сети. На полную зарядку уходит около двух часов.

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Заявленная цена электрогрузовичка с кунгом- 4,5 миллиона рублей. В комплекте идет оригинальное зарядное устройство на 45 кВт. С ним на полную зарядку будет уходить порядка двух часов.

Модель EVM Про — не концепткар, а готовый серийный автомобиль. И сборочная площадка со всем необходимым оборудованием подготовлена. Расположена она на площадях Технополиса в московских Текстильщиках (бывшая территория Москвича). Годовой план — 1000 электромобилей в год. И, кстати, большая часть машин из первой партии уже куплена.

Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа

Причем столько дизтоплива потребляет УАЗ Профи в холодное время. Хитрость в том, что у модели EVM — электрическая начинка.

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364341Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364342Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364337Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364338Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364344Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа
Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа

Причем столько дизтоплива потребляет УАЗ Профи в холодное время. Хитрость в том, что у модели EVM — электрическая начинка.

Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364344Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364341Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364337Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364342Расход 2-3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа — фото 1364338Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

УАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил ...

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