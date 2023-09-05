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Смотрите, это первый седельный тягач под маркой ГАЗ!

Компания ГАЗ на выставке Comtrans 2023 представляет первый седельный тягач Валдай 45

На выставке Comtrans 2023 компания ГАЗ привезла довольно широкую и довольно удивительную экспозицию. Некоторые экспонаты под брендами ГАЗ и Валдай независимый источник заснял накануне открытия выставки. Если Валдай 12 и его младший брат Валдай 8 (кстати, номинант премии «За рулем») выглядят ожидаемо, то более тяжелые машины, несомненно, будут абсолютными премьерами.

Источник пишет, что семейство Валдай планируется расширить до самых тяжелых грузовиков. Судя по фото, сделано это будет путем дальнейшего укрепления сотрудничества с китайским Foton.

Валдай 45
Валдай 45

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Если Валдай 8 и 12, как и более легкие модели, заимствовали у Фотона только кабину, а по шасси были унифицированы с Газоном Next, то крупные грузовики в семействе Валдай будут, вероятно, в чистом виде моделями Foton с иными шильдами.

Валдай 45
Валдай 45

На фото представлены самосвалы, шасси под промтоварные фуры, а также полноценный седельный тягач под именем Валдай 45. Отметим, что у всех новых представителей семейства, в отличие от известных ранее, в передней части кабины появилась собственная эмблема. Очевидно, Валдай планируется выделить в отдельный бренд в структуре ГАЗа.

Источник: Автопоток

Фото: https://t.me/autopotoknews

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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