9 метров, система стабилизации в базе: новый отечественный автобус уже в продаже

Модельный ряд марки Соллерс пополнился новым среднеразмерным автобусом

Марка Соллерс запустила продажи второй модели автобуса.

Девятиметровый SA6 подходит для туристических и регулярных междугородних перевозок, а также может использоваться в роли корпоративного транспорта.

Кузов‑монокок обшит панелями из оцинкованной стали, алюминия и пластика. Все силовые элементы проходят полную катафорезную обработку.

Снаряженная масса машины составляет 9400–9800 кг в зависимости от комплектации, полная – 13 400 кг.

Соллерс SA6

Соллерс SA6 получил дизель объемом 6,5 л мощностью 245 л. с. С ним работает механическая шестиступенчатая коробка. Система стабилизации входит в базовое оснащение. Для багажа предусмотрены отсеки общим объемом 3,5 м . Топливный бак – на 260 л.

Интерьер Соллерс SA6

Салон рассчитан на 35 пассажиров.

Набор удобств стандартный: кресла с откидными спинками, USB-порты, климатическая установка с регулируемыми дефлекторами над каждым пассажирским местом, светодиодное освещение. За доплату предлагают холодильник объемом 53 л, кулер для воды, кресла с улучшенными подголовниками.

Стоит новинка 12,7 млн рублей.

