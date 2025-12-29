Компактный туристический автобус Sollers SA6 вышел на рынок

Конец декабря стал важным этапом для автобусного подразделения компании СОЛЛЕРС.

Одобрение типа транспортного средства получила «младшенькая» модель – SA6. Теперь 10-метровый автобус доступен не только для заказа, но и для приобретения.

Sollers SA6 – это максимально универсальный автобус с широким кругом применения. Он одинаково хорошо приспособлен как к туристическим путешествиям, так и к работе на междугородних маршрутах. Последние, кстати, могут быть и муниципальными, ведь SA6 один из немногих представителей класса автобусных «туристов» российского производства.

Технически Sollers SA6 – эталон надежности и практичности. Его кузов выполнен по особой технологии «монокок», благодаря которой удалось обеспечить оптимальное соотношение массы и прочности каркаса. Автобус оснащается турбодизелем объемом 6,4 л и мощностью 245 л.с. Коробка передач – проверенная механическая шестиступка. В базовое оснащение входят системы ABS и ESP.

На точно таких же, как и у старшей модели SA9, мягких креслах с откидными спинками и интегрированными подушечками для головы в салоне может разместиться до 35 пассажиров. К их услугам – климатическая установка с кондиционером, светодиодное освещение, раскладные столики и USB-порты для подзарядки устройств.

Sollers SA6 доступен во всех дилерских центрах автобусного подразделения бренда.