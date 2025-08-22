12 метров, 370 л. с. — новый флагман Sollers увезет всех!

Представлен Соллерс SA9 – туристический автобус российской сборки

Жаловаться на отсутствие отечественных автобусов нам не приходится – правда, речь о городских и пригородных моделях. С туристическими лайнерами сложнее: среди них всегда правили иностранные модели, с 2022 года почти безраздельно китайские.

Но теперь на Дальнем Востоке выпускаются отечественные туристические автобусы Соллерс SA. Мы прокатились на 12‑метровом флагмане SA9.

Дизайн

С лица Соллерс очень похож на Сетру. Что не удивительно, ведь SA9 – это переименованный «китаец» Ankai. Компания, помимо собственных автобусов, с 1983 года производит Сетры.

Порог двери невысокий, заходить в салон удобно. Проход неплохой, а вот для гида места маловато: при разложенном сиденье ноги упираются в переднюю панель.

Соллерс SA9

Схожая проблема на «галерке». Помнится, в детстве я всегда старался сесть в экскурсионных Икарусах на последний ряд, и там было комфортно. У Соллерса же места не хватает: даже я со своим ростом 174 см упираюсь ногами в спинку.

Салон рассчитан на 51 пассажира. Если доустановить туалет и кухню, то число сидячих мест сократится до 49.

Салон рассчитан на 51 пассажира.

Сиденья удобные, имеют регулировку наклона спинки, а внутренние кресла можно выдвинуть к проходу. Столики, подножка для ног и USB-разъемы тоже в наличии. Причем у нас собирают автобус с увеличенной высотой крыши, так что в полный рост в салоне встанет любой, даже в колпаке волшебника.

О технике

Рядная дизельная «шестерка» – объемом 9,3 литра и мощностью 370 л. с. Работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой Fast Gear. Трогается лайнер очень плавно, но первая ступень слишком короткая и «кончается» почти сразу.

Турбодизель Weichai серии WP10 расходует около 26–28 литров дизельного топлива на 100 км.

Это, пожалуй, единственный недостаток силовой установки. Двигатель не шумит, никаких вибраций, даже на последнем ряду сидений.

В смешанном цикле автобус потребляет чуть больше 25 л/100 км. С таким расходом 500‑литрового бака хватит примерно на 2000 км.

Удобства для пассажиров

Ход очень плавный. Перепробовал несколько разных рядов, но везде тихо и комфортно. Климатическая установка мощная – уже через пару минут после запуска нагретый на июльском солнце салон стал прохладным. Решил даже перекрыть дефлекторы, чтобы не продуло.

Водительское кресло – с подвеской. Руль регулируется в двух направлениях.

В правой части передней панели – охлаждаемый отсек. Поперечная регулировка позволяет выдвинуть внутреннее кресло, дав больше пространства седокам.

Рабочее место водителя

Сиденье приятно покачивается на пневмоподвеске, удобную посадку нашел быстро. Обзору с водительского места помогают камеры, входящие в базовое оборудование. Изображение на разбитом на четыре сегмента экране очень четкое. Зеркала и боковые стекла, разумеется, дополнены обогревом.

Общий объем багажных отделений достигает 9 кубометров. Можно грузить до 800 кг. Рядом с багажным отсеком есть спальник для водителя. Попасть туда можно как из салона, так и с улицы. Отсек оснащен дефлекторами и телефоном.

Цена

Дальневосточный завод рассчитан на крупноузловую сборку 1500 автобусов в год. На данный момент уже собрано несколько десятков автобусов двух моделей.

Соллерс SA9 стоит 16 млн рублей, благодаря субсидиям можно сбросить до 3 млн. Но у компании есть мысли перевести автобусное производство в Елабугу, наладив сборку и окраску кузовов. Тогда цена упадет и будет заметно ниже прямых аналогов.

Конкуренты

Прямые конкуренты Соллерса – автобусы из Китая.

Higer KLQ 6128 оснащен дизелем мощностью 325 л. с. В салоне 55 мест. Стоит он 15 млн рублей.

Yutong ZK6127 чуть дешевле 15 млн. Салон также рассчитан на 55 человек. Турбодизель мощностью 345 л. с. работает с шестиступенчатой механикой.

Higer KLQ 6128 Yutong ZK6127

Соллерс SA9

Соллерс SA9

Длина / ширина / высота / база 12 000 / 2550 / 3820 / 6080 мм

12 000 / 2550 / 3820 / 6080 мм Снаряженная / полная масса 13 400 / 18 000 кг

13 400 / 18 000 кг Количество мест 51

51 Объем грузового отсека 9,1 м³

9,1 м³ Двигатель дизельный, P6, 24 клапана, 9726 см³; 272 кВт / 370 л. с. при 2200 об/мин; 1250 Н·м при 1200–1600 об/мин

дизельный, P6, 24 клапана, 9726 см³; 272 кВт / 370 л. с. при 2200 об/мин; 1250 Н·м при 1200–1600 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 530 л

ДТ / 530 л Трансмиссия задний привод; М6