Новый российский внедорожник получил туристическую версию

ГК «СТТ» представит на MITT 2025 туристические версии Соболь NN и Соболь NN 4x4

На Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025, проходящей с 18 по 20 марта в московском МВЦ «Крокус Экспо», дистрибьютор ГК «СТТ» представит несколько новых версий автомобилей Соболь NN и Соболь NN 4x4. Это машины для активного отдыха и путешествий.

Автодом на базе Соболь NN 4x4 позиционируется как машина для комфортной езды по дорогам с твердым покрытием и по бездорожью. Как сообщает пресс-служба, в салоне – «множество продуманных решений для комфортного отдыха в длительных путешествиях».

Еще одна новинка – Соболь NN 4x4 для любителей сапсерфинга . Это полноприводный пятиместный фургон с грузовым отсеком, имеющий багажник на крыше, который выдерживает 300 кг. Багажник оборудован специальными креплениями для перевозки небольшой лодки, доски для серфинга или байдарки.

Третий экспонат – микроавтобус Соболь NN . Он рассчитан на перевозку 7 человек, включая водителя. Для каждого пассажира предусмотрены консоли с розетками USB, все сиденья оснащены трехточечными ремнями безопасности, подголовниками и подлокотниками. Позади сидений водителя и переднего пассажира – трансформируемые 2-местный и 3-местный диваны. Диван второго ряда можно располагать и по ходу, и против хода движения. Диван третьего ряда закреплен на полозьях: его можно перемещать вдоль салона, регулируя размер багажника. Кроме того, диваны можно разложить для организации спального места.

Кроме того, будет показан туристический автобус в комплектации «Люкс» с ЖК-монитором на потолке и 19 анатомическими пассажирскими сиденьями. Они обшиты экокожей и оснащены откидными спинками, подлокотниками, столиками и трехточечными ремнями безопасности. Обивка салона – из композитных панелей, потолок обшит велюром. Боковая подножка и сдвижная дверь — с электроприводом. Автомобиль имеет усиленный кузов с полным остеклением, предусмотрена термо-, шумо- и виброизоляция потолка, дверей и стен. Среди называемых плюсов модификации – комфортабельность, обзорность, безопасность.