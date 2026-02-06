Модель с названием Atlant исчезла из линейки Sollers

Фургон Sollers Atlant сменил название по новому стандарту модельного ряда

Компания «Соллерс» начала приводить свой модельный ряд Sollers к единому стандарту наименований.

Первое переименование уже произошло – источник сообщает, что на официальном сайте компании модель Atlant уже сменила название на SF4. Предполагается, что это произошло в ходе упорядочивания нейминга – теперь индекс подчеркивает, что модель стоит на ступеньку ниже «старшего» SF5 и расположена выше компактного SF1. Отметим, что речь идет о сайте sollers-cargo.ru, посвященном выпускаемому транспорту. А вот головной ресурс sollers-auto.com пока сохраняет прежнее наименование модели.

Atlant, сменивший имя на Sollers SF4, предлагается в трех вариантах колесной базы и в версиях цельнометаллического или промтоварного фургона (плюс изотермический и рефрижератор), грузопассажирского комби, микроавтобуса и бортового грузовика

Официально ренейминг пока не комментировался. Следующим кандидатом на переименование видится фургон Atlant Argo, который был одной из двух моделей, вместе с Атлантом, запущенных в рамках бренда Sollers.

