В РФ появится «китайский Mercedes Sprinter» — вот что известно

Цельнометаллический фургон Sollers SF7 готовится к выходу на российский рынок

Фургон Sollers SF7, ранее обозначаемый как Sollers Atlant XL, получил российское Одобрение типа транспортного средства.

Это значит, что машина официально может продаваться в РФ. Пока ОТТС получен лишь на цельнометаллический фургон вместимостью 16,4 куб. м. Разрешенная максимальная масса – 3500 кг, снаряженная – 2600-3100 кг, водительская категория – В. Рядом с водителем может быть как одно, так и два пассажирских места. Под капотом – 2,8-литровый дизель JAC HFC4DE1-1D, локализованный в РФ под именем Sollers 540010 и перекочевавший с «младшего» Sollers SF5.

А вот автомата в связке с ним для Sollers SF7 не полагается – пока сертифицирована только версия с 6-ступенчатой МКП.

Впервые об этом автомобиле «За рулем» рассказывал в январе 2025 года – тогда машине прочили выход на рынок в течение этого года, выпуск хотят наладить там же, где делают SF5, в Елабуге. По сути, Sollers SF7 – своего рода китайская версия Mercedes Sprinter W906 (предыдущего поколения) от китайской компании Vanche, которая по своему основному профилю делает кузовные детали на Спринтеры...

В потенциальных одноклассниках – доселе не имевшая у нас конкурентов 18-кубовая ГАЗель Next. А помимо фургона планируется и 23-местный автобус.

