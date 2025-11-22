20 000 км с недорогим «китайцем»: ржавеет?

Опубликован отчет по итогам длительного теста кроссовера JAC JS6 2024 года

Лоск есть

После 20 тысяч км автомобиль выглядит хорошо. Хром внешнего декора и легкосплавные колеса с лаковым покрытием лоска еще не утратили.

Но при ближайшем рассмотрении замечаешь, что сколы до металла на капоте уже начали покрываться бурым налетом. Судя по показаниям толщиномера, ни одна внешняя кузовная деталь автомобиля не защищена цинком.

Что будет в наших условиях эксплуатации через несколько лет?

JAC JS6

Слой лакокрасочного покрытия не тонкий – везде больше 100 микрон. Однако краска довольно нежная. После обстрела песком и камешками на региональных трассах и грунтовках передний бампер уже в «оспинах».

Слой краски не тонкий, но цинка под ним нет. Более развитая «юбка» из некрашеного ­пластика не помешала бы.

Ветровое стекло сохранилось в первозданном состоянии – ни сколов, ни трещин. А вот наиболее «популярное» стекло водительской двери уже начало покрываться вертикальными потертостями. Его нижнее уплотнение работает так, что грязное стекло лучше лишний раз не опускать.

Некрашеный пластик практичен – бесследно выдерживает легкие контакты и не особо царапается ветками при выездах на природу. Жаль, что «юбка» из него сшита лоскутами, не закрывает пороги и часть дверей.

Пороги совсем не защищены пластиком и цинком, а пластизолем – лишь фрагментарно. Пластиковые подкрылки – развитые и хорошо закрывают арки. Но в местах стыковок арок и порогов много открытых полостей.

Колесные арки укрыты локерами не из мягкого материала, как это часто принято, а из пластика. Пусть это и не идет на пользу шумоизоляции (цоканье камешков из-под колес слышнее), зато в них не скапливается и не «хранится» влага – провокатор начала коррозионных процессов.

Да и форма у подкрылков похвально развитая – передние почти полностью перекрывают доступ грязи снизу в моторный отсек.

Нужен антикор

Снизу не только моторный отсек, но и существенная часть днища укрыта экранами. Да не пластиковыми, а металлическими. Металлом прикрыт даже пластиковый бензобак. Судя по отметинам на них – весьма полезная дополнительная подготовка при дорожном просвете 160 мм.

Задняя многорычажка по конфигурации очень похожа на таковую у кроссовера Mazda CX-5. К ее состоянию вопросов пока нет. Нужно следить, чтоб не закисали болты регулировки углов установки колес. Подрамники спереди и сзади – стальные, на обоих уже есть следы поверхностной коррозии. Алюминизированное покрытие элементов выпускной системы потихоньку сдается. Особенно заметна коррозия на завальцовках корпуса ­глушителя.

Передняя подвеска типа McPherson проста и ремонтопригодна – обычные стальные штампованные рычаги имеют съемные шаровые опоры. Признаков износа ее элементов после пробега 20 тысяч км нет. В месте стыковки элементов лонжерона начала развиваться коррозия.

Низ прикрыт дополнительными стальными экранами (защита моторного отсека на фото демонтирована).

Как и у кузовного оперения, металл снизу не оцинкован. А пластизоль нанесен выборочно, кусками, достойными полотна авангардиста. Там, где лишенный дополнительной защиты слой краски поврежден до металла, уже ­проступает коррозия.

Первоцвет ржавчины желтеет и на стыке в торцевых частях передних лонжеронов. Также она видна в местах крепления подрамника.

При этом конфигурация днища такова, что потенциальных мест для зарождения коррозионных очагов хватает: много технологических отверстий, а в местах стыковки арок и порогов – полостей, складирующих грязь.

На заднюю панель пола пластизоль нанесен не до конца и весьма художественно.

Хорошо, что автомобиль оборудован передними брызговиками – они успешно прикрывают нижнюю часть порогов, на которых нет следов пескоструя. Сами брызговики эластичные и не боятся контактов с бордюрами.

Словом, если брать JAC JS6 надолго, вдумчивый антикор необходим. А еще интересно будет посмотреть, доработает ли производитель антикоррозионные технологии с учетом российской специфики. Для некоторых других китайских производителей это уже в порядке вещей.

Моторный отсек эффективнее укрыт от грязи снизу, чем сверху.

JAC JS6, 1,5Т (174 л. с.), Р6

Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года

Пробег на момент отчета – 20 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–20 000 км)*

Бензин (АИ-95, средний расход 8,0 л/100 км) — 26 500 руб.

Общие расходы — 55 425 руб.

Стоимость 1 км пробега — 5,5 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

