Два месяца с кроссовером JAC — первые летние впечатления
В парке «За рулем» появился кроссовер JAC JS6 1.5T
JAC JS6, 1,5Т (174 л. с.), Р6
- Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года
- Пробег на момент отчета – 14 000 км
JAC JS6 – новая машина в парке «За рулем». И каково же было мое удивление, когда, усевшись после ливня на водительское место (задняя правая дверь точно не открывалась), я увидел на спинке дивана воду.
Экспресс-обследование показало, что стекала она по дверной карте из-под накладки, до которой добралась с самого верха рамки.
А на скорости больше 100 км/ч уплотнители сверху дверей где-то посвистывают – что говорит о неплотном прилегании в проеме. Это особенно заметно на фоне неплохой в целом шумоизоляции автомобиля.
После сильного дождя на спинке дивана JS6 появилась влага.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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05.07.2025
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