Два месяца с кроссовером JAC — первые летние впечатления

В парке «За рулем» появился кроссовер JAC JS6 1.5T

JAC JS6, 1,5Т (174 л. с.), Р6

Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай

– Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года

– с мая 2025 года Пробег на момент отчета – 14 000 км

JAC JS6 – новая машина в парке «За рулем». И каково же было мое удивление, когда, усевшись после ливня на водительское место (задняя правая дверь точно не открывалась), я увидел на спинке дивана воду.

Экспресс-обследование показало, что стекала она по дверной карте из-под накладки, до которой добралась с самого верха рамки.

А на скорости больше 100 км/ч уплотнители сверху дверей где-то посвистывают – что говорит о неплотном прилегании в проеме. Это особенно заметно на фоне неплохой в целом шумоизоляции автомобиля.

После сильного дождя на спинке дивана JS6 появилась влага.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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