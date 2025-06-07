174-сильный кроссовер с богатым оснащением сильно подешевел: известны новые цены

В России кроссовер JAC JS6 стал доступнее на 100 тыс. рублей

Флагманский кроссовер JAC JS6 стал доступнее в России на 100 тыс. рублей. На столько увеличилось «специальное предложение» на него, представляющее собой единовременную и разовую скидку от стоимости машины.

JAC JS6

Таким образом, JAC JS6 во всех комплектациях 2023 и 2024 г. в. теперь доступен с прямой скидкой в 400 тыс. рублей. Цены на него с учетом этой скидки таковы:

Комплектация Comfort 2023 года – 1 999 000 рублей;

Комплектация Luxury 2023 года – 2 299 000 рублей;

Комплектация Flagship 2023 года – 2 399 000 рублей;

Комплектация Luxury 2024 года – 2 409 000 рублей;

Комплектация Flagship 2024 года – 2 509 000 рублей.

Под капотом JAC JS6 1,5-литровый 174-сильный мотор, 6-ступенчатый робот. Привод передний.

Среди опций светодиодная оптика, панорамная крыша, подрулевые лепестки, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы с Apple Carplay и Android Auto (оба экрана 12,3-дюймовые).

Интерьер JAC JS6

Также кроссовер получил электропривод передних сидений в шести направлениях, климат-контроль, бесключевой доступ и множество других опций.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: «Автоновости дня»